Weil Atubolu daneben faustet: Freiburg verliert knapp gegen West Ham

Der SC Freiburg hat das zweite Gruppenspiel in der Europa League knapp mit 1:2 gegen West Ham United verloren. Durch eine Leistungssteigerung verdienten sich die Breisgauer im zweiten Durchgang den Ausgleich. Dann profitierten die Hammers aber von einem Freiburger Patzer.

Am Wochenende gelang den Breisgauern ein 2:0-Erfolg gegen den FC Augsburg. Im Vergleich dazu nahm Trainer Christian Streich zwei Änderungen vor: Im Mittelfeld rückte Höfler für den verletzten Keitel in die Startelf, vorne gab Adamu sein Startelfdebüt für Freiburg und verdrängte damit Doan auf die Bank.

Bei West Ham standen einige bekannte Gesichter in der Startformation. Der ehemalige Stuttgarter Mavropanos begann in der Innenverteidigung neben Alvarez und Nationalspieler Kehrer. Für die kreativen Momente sollte unter anderem der Edeltechniker Lucas Paqueta sorgen.

Lucas Paqueta trifft früh

Und der besagte Brasilianer stand in der Anfangsphase direkt im Mittelpunkt: West Ham begann stark und ging in der 8. Minute - eben durch Lucas Paqueta - in Führung: Der Offensivmann schraubte sich bei Bowens Flanke hoch und köpfte ins linke Eck ein.

Der SCF zeigte zu Beginn einen nervösen Auftritt, kam gegen aggressive Hammers kaum in die Partie. Immer wieder schlichen sich Ungenauigkeiten und einfache Fehlpässe ins Spiel der Streich-Elf.

Freiburg im Glück

Nach einem solchen fiel auch beinahe das 2:0, doch Atubolu lenkte Kudus Abschluss an den Pfosten (12.). Kurz darauf traf Lucas Paqueta erneut, stand beim Zuspiel von Pablo Fornals aber im Abseits (15.).

Nach der druckvollen Anfangsviertelstunde zog sich West Ham zurück und lauerte auf Gegenstöße. Freiburg hatte viel Ballbesitz, doch es fehlten Ideen und Tempo, um die kompakte Gäste-Abwehr vor echte Probleme zu stellen. Einen nennenswerten Abschluss gab es in Hälfte eins nicht, dafür viele Zweikämpfe und Stückwerk zwischen den Strafräumen.

Sallai wuchtig zum Ausgleich

Nach dem Seitenwechsel zeigte der Sportclub ein völlig anderes Gesicht. Mit Schwung kam die Streich-Elf aus der Kabine und benötigte keine fünf Minuten für den Ausgleich: Mit dem zweiten Versuch netzte Sallai wuchtig ein (49.).

West Ham wirkte nun etwas verunsichert. Anders als in Hälfte eins war die Kugel nun bei den Hammers schnell weg, während der Ball bei den Hausherren deutlich besser lief. So tauchte der SCF mehrmals gefährlich im letzten Drittel auf und kam der Führung in der 55. Minute ganz nahe, als Sildillia an den Pfosten köpfte und Höler im Anschluss aus kurzer Distanz drüber schoss.

Atubolu lädt West Ham ein

Die Gäste machten in dieser Phase nicht mehr viel nach vorne, profitierten dann aber von einem Patzer der Freiburger: Atubolu faustete bei einer Ecke vorbei, Aguerd kam zum Kopfball und versenkte die Kugel zum 2:1 im Tor (66.).

In der Folge war der Sportclub bemüht, aber nicht mehr so zwingend wie noch zu Beginn des zweiten Durchgangs. Die besseren Chancen gab es in der Schlussphase auf der anderen Seite. Weil Kudus (80.) und Bowen (90.) die Entscheidung liegenließen, blieb es am Ende beim 1:2 aus Sicht des SCF.

West Ham sicherte mit dem Sieg Platz eins in Gruppe A, Freiburg hat trotz der Niederlage das Weiterkommen selbst in der Hand. Für den SCF geht es am Sonntag (17.30 Uhr) auswärts gegen Bayern München in der Bundesliga weiter. West Ham empfängt am Sonntag (15 Uhr) Newcastle.