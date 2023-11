Knoten geplatzt: Freiburg dank Gregoritsch-Hattrick eine Runde weiter

Dank einer starken ersten Hälfte gegen Olympiakos Piräus steht Freiburg in der nächsten Runde der Europa League. Mann des Abends war der zuvor torlose Michael Gregoritsch, der beim 5:0 gleich drei Treffer erzielte.

Freiburgs Trainer Christian Streich wechselte nach dem 1:1 gegen den SV Darmstadt 98, dem bereits vierten Bundesliga-Spiel in Folge ohne Sieg, auf zwei Positionen: Sildillia und Makengo (Startelfdebüt) starteten für Gulde und Weißhaupt (beide Bank). Und der Coach änderte die Grundordnung, schickte sein Team im 4-4-2 aufs Feld, was sich auszahlen sollte.

Piräus-Coach Diego Martinez Penas jubelte am Wochenende beim 3:1-Sieg gegen Panetolikos Agrinio mit seinem Team über den zweiten Sieg in Folge. In der Europa waren die Griechen bei nur vier Punkten aus vier Spielen unter Druck, ein Sieg musste her, um die Restchancen auf einen Verbleib im Wettbewerb zu wahren.

Freiburg im Rausch - Gregoritschs Knoten platzt

Die Partie begann traumhaft für Freiburg: Mit der ersten Chancen vollendete Gregoritsch nach einer Flanke von Eggestein und erzielte sein erstes Tor in dieser Saison. Und beim Angreifer sollte das Prinzip "Ketchup-Flasche" greifen, denn bereits in der achten Minuten legte der Österreicher per Kopf nach einer Doan-Ecke das 2:0 nach.

Der Sport-Club spielte im anderen System eine herausragende erste Hälfte, hatte alles im Griff. Gregoritsch hatte nach 20 Minuten sogar die dicke Chance zum Hattrick, er verzog allerdings aus sechs Metern. Von den Gästen aus Piräus kam offensiv nicht viel, im letzten Drittel fehlte entweder die Idee oder die Genauigkeit. Ganz anders sah es bei starken Freiburgern aus: Makengo verbuchte bei seiner Startelfpremiere seinen ersten Assist und fand Gregoritsch, der nach 35 Minuten schließlich doch zum Hattrick einköpfte.

Der Sport-Club spielte in der ersten Hälfte, gegen defensiv allerdings schwache Gäste, wie im Rausch und suchte immer wieder die Offensive. Das mündete kurz vor der Pause sogar noch im vierten Treffer: Gregoritsch fand Sildillia, der wuchtig einnetzte (42.).

Doan setzt den Schlusspunkt

Die Partie war zur Pause schon entschieden - und genau so lief der zweite Durchgang auch. Die Freiburger nahmen deutlich Tempo aus der Begegnung, standen defensiv aber weiterhin sehr stabil. Von Piräus kam auch nicht viel, die Gäste waren wohl darum bemüht, das Ergebnis nicht noch deutlicher werden zu lassen. Einmal durften die Freiburg-Fans aber noch jubeln, denn Doan stellte den 5:0-Endstand her (77.).

Wie geht es weiter? Der SC Freiburg gastiert am Sonntag (15.30 Uhr, LIVE! bei kicker) beim 1. FSV Mainz 05. Olympiakos Piräus tritt in der griechischen Stoiximan Super League zeitgleich beim NFC Volos an. In der Europa League steht für den Sport-Club am 14. Dezember (21 Uhr) dann das Endspiel um Platz eins und das damit verbundene direkte Achtelfinalticket bei West Ham an. Der Zweite muss noch eine Play-off-Runde spielen.