Eggestein überragt: Freiburg besiegt Backa Topola und überwintert international

Freiburg hat auch das zweite Duell mit Backa Topola gewonnen. Dank des 5:0-Sieges am Donnerstagabend überwintert der Sport-Club international, denn mindestens Platz drei ist nun sicher.

Der SC Freiburg setzte sich im Hinspiel Ende Oktober mit 3:1 durch. Am Wochenende gab es für Christian Streich und seine Mannen ein spätes 3:3 gegen Borussia Mönchengladbach. Nach diesem Remis nahm der Coach zwei Wechsel vor: Gulde und Weißhaupt begannen für Kübler und Doan (beide Bank).

Mit einem Dreier hatte Freiburg die Chance, das erneute Überwintern im Europacup zu sichern. Mindestens der "Abstieg" in die Play-offs der Conference League als Dritter wäre damit gesichert.

Röhl belohnt dominante Freiburger

Dementsprechend motiviert ging der Favorit aus der Bundesliga auch zu Werke. Gleich nach vier Minuten hatte Höler die Chance zur Führung, sein Schuss war nicht platziert genug und landete in den Armen von Gästekeeper Ilic. Der Torwart war direkt hellwach, parierte auch gegen Weißhaupt (5.) und Ginter (9.). Den Lohn für die Freiburger gab es schließlich in der 24. Minute, als Röhls Schuss nach Eggesteins Flanke fies aufsprang und somit den Weg an Ilic vorbei ins Tor fand.

Freiburg war in der ersten Hälfte klar besser, hatte alles im Griff. Die Gastgeber waren defensiv gar nicht gefordert, da von Backa Topola nach vorne so gut wie gar nichts kam. Die Serben mussten viel hinterherlaufen, da sie immer wieder schnell den Ball verloren. Glück hatte der Außenseiter, dass es nur mit dem 0:1 in die Kabinen ging, denn Röhl traf den Pfosten (38.) und Sildillias Abschluss aus kurzer Distanz wurde gerade noch geblockt (45.+1).

Eggestein treibt an: Freiburg macht es deutlich

Die Gäste kamen mit Calusic und Cirkovic für Vlalukin und Kuveljic aus der Kabine und hatten auch direkt die erste Chance, doch Atubolu war gegen Cirkovic auf dem Posten (49.). Dann gab Freiburg wieder den Ton an - und stellte auf 2:0: Eggestein eroberte den Ball, spielte einen Doppelpass mit Grifo und vollendete rechts unten (56.). Dieser zweite Treffer der Gastgeber war schon so etwas wie die Entscheidung, denn Backa Topola war offensiv schon sehr harmlos.

So spielte es Freiburg seriös zu Ende, der Sieg geriet zu keiner Zeit in Gefahr. Nach vorne blieben die Breisgauer immer gefährlich, der auffällige Weißhaupt belohnte sich in der 69. Minute mit dem Treffer zum 3:0. Der eingewechselte Adamu setzte noch einen drauf und stellte mit seinem ersten Tor für Freiburg nach Vorarbeit von Eggestein, der zwei Assists und ein Tor verbuchte, auf 4:0 (80.). Schluss war damit aber immer noch nicht, denn kurz vor dem Ende machte es Doan mit dem 5:0 richtig deutlich (90.+2).

Der Sport-Club, der in der Europa League mindestens Platz drei sicher hat und somit international überwintert, holte somit einen klaren und auch in der Höhe verdienten Heimsieg. Weiter geht es am Sonntagabend (19.30 Uhr) bei RB Leipzig. Auf europäischer Bühne steht das nächste Duell am 30. November (18.45 Uhr) an, dann ist Olympiakos Piräus zu Gast. Parallel empfängt Backa Topola West Ham United.