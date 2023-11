Lucas Paquetas Volley entscheidet: West Ham holt wie Freiburg dritten Sieg

West Ham United hat den dritten Sieg in der laufenden Europa-League-Saison eingefahren. Beim knappen 1:0 über Olympiakos reichte am Ende ein Heber von Ward-Prowse auf Lucas Paqueta.

Nach dem aus West Hams Sicht enttäuschenden 1:2 im Hinspiel machten die Hammers im erneuten Aufeinandertreffen mit Olympiakos Piräus diesmal von Beginn an Druck, vor allem Benrahma zeigte sich aktiv und verzeichnete einige Abschlüsse. Bei zwei von ihnen musste Olympiakos-Keeper Paschalakis ernsthaft eingreifen (13., 33.). Zudem hatte Aguerd zweimal nach scharfen Ecken gute Kopfballchancen (13., 34.).

Hammers lassen nach gutem Beginn nach

Die Elf von David Moyes bestimmte die erste Hälfte, konnte die Feldüberlegenheit jedoch nicht in Zählbares ummünzen. Von den Gästen aus Griechenland war im ersten Abschnitt bis auf einer Direktabnahme von Daniel Podence nichts zu sehen (36.).

Im zweiten Durchgang verflachte die Partie deutlich. Dem Premier-League-Zwölften fiel zunehmend weniger ein, das Tempo und die richtige Idee fehlte, Olympiakos stand fast nur in der Defensive und machte nahezu nichts für die Offensive. So entwickelte sich eine recht ereignisarme zweite Halbzeit, in der der auffällige Ward-Prowse die erste ernstzunehmende Möglichkeit hatte, aber zu zentral auf Paschalakis abschloss - nach fast 20 gespielten Minuten (64.).

Lucas Paqueta erlöst die Hammers

Es wurde immer leiser im London Stadium, die Leistung der Hammers gab auch wenig Anlass für laute Jubelstürme - bis in Minute 73 Ward-Prowse herrlich in den Strafraum chippte und Lucas Paqueta nicht minder schön volley mit links ins lange Eck abschloss. Der Jubel verebbte aber schnell, denn die Fahne des Schiedsrichter-Assistenten ging erst einmal hoch. VAR Christian Dingert korrigierte die Feld-Entscheidung aber und erkannte, dass Lucas Paqueta nicht im Abseits gestanden war, der Treffer zählte.

In der Schlussphase wachte dann auch Olympiakos auf und wäre nach einem Eckball durch Camara per Kopf beinahe zum Ausgleich gekommen, der Pfosten verhinderte es (86.).

Weil auch Rodineis Schlenzer nur neben das Tor flog (88.), blieb es beim knappen Heimsieg der Hammers, die gemeinsam mit dem SC Freiburg die Gruppe A weiter anführen. Fünf Punkte dahinter rangiert Olympiakos, für das es nunmehr nur noch theoretische Chancen auf die K.-o.-Runde gibt.

Am nächsten Spieltag (30. November, 18.45 Uhr) treten die Griechen dann in Freiburg an, parallel ist West Ham bei Backa Topola gefordert.