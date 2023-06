Frauen-Teams: Alle 26 Erst- und Zweitligisten erhalten Lizenzen für 2023/24

Alle Klubs der Frauen-Bundesliga sowie der 2. Frauen-Bundesliga haben die Lizenz für die Spielzeit 2023/24 erhalten. Das gab der DFB am Mittwoch bekannt.

"Nach Prüfung sämtlicher Unterlagen und der auf dieser Basis erfolgten Zulassungserteilung durch die Fachgruppe Frauen- und Mädchenfußball der DFB GmbH & Co. KG steht fest, dass alle sportlich qualifizierten Vereine der zwei Spielklassen die Voraussetzungen erfüllen", heißt es ist einer Mitteilung auf der Webseite des DFB. Alle 26 Mannschaften der 1. und 2. Bundesliga dürfen in der kommenden Saison 2023/24 am Spielbetrieb teilnehmen.

Sowohl die beiden Erstliga Aufsteiger RB Leipzig und der 1. FC Nürnberg als auch die drei neuen Zweitligisten SV Weinberg, Hamburger SV und Borussia Mönchengladbach haben somit die Lizenz erhalten.

Teams müssen ihren Stab erweitern

"Im Zulassungsverfahren für die Saison 2023/2024 greifen Änderungen, die in Abstimmung mit den Klubs und dem Ausschuss Frauen-Bundesligen auf den Weg gebracht wurden", schreibt der DFB weiter. Mit dem neuen Medienrechtevertrag ab der kommenden Saison habe die Frauen-Bundesliga einen "großen und wegweisenden" Schritt gemacht und stoße "wirtschaftlich in neue Dimensionen vor". Damit einhergehend seien aber auch Schritte hin zu einer weiteren Professionalisierung bei den Vereinen, die eine Erweiterung ihres Stabs gewährleisten mussten.

So muss ab sofort jeder Erstligist "eine hauptamtliche Besetzung eine*r Pressesprecher*in in Vollzeit gewährleisten", die Zweitligisten müssen "eine*n Manager*in und eine*n Trainer*in in Teilzeit beschäftigen". Auch die Medienrichtlinien seien im Zuge der neuen TV-Partnerschaften weiterentwickelt worden, um noch professionellere Rahmenbedingungen in den Stadien vorzugeben.

Neue Spielverteilung ab 2023/23

Ab der kommenden Saison gelten in der Bundesliga neue Anstoßzeiten. Neuerdings wird am Montagabend um 19.30 Uhr ein Spiel ausgetragen, dazu kommt ein Freitagabendspiel, sowie je zwei Partien am Samstag- bzw. Sonntagnachmittag.

Die genauen Anstoßzeiten werde man im Laufe der kommenden Wochen bekanntgeben, heißt es von Seiten des DFB.