Franzosen erleben in Bosnien ihr blaues Wunder

Mitfavorit Frankreich ist wenige Tage vor Beginn der Basketball-Europameisterschaft noch nicht in Topform. Les Bleus verlor im Rahmen der WM-Qualifikation in Bosnien-Herzegowina.

Frankreich war als turmhoher Favorit nach Bosnien gereist, erwischte dann aber einen schwachen Start ins Spiel - und lag nach dem ersten Viertel 14:28 zurück. Bei den Hausherren glänzten Jusuf Nurkic und John Roberson.

Im weiteren Verlauf legten die Gäste um die NBA-Stars Evan Fournier und Rudy Gobert aber einen Zahn zu, kamen wieder ran und gingen in Führung. Im dritten Viertel erlebte Frankreich einen ungewohnten Einbruch: Knapp neun Minuten blieben die Gäste ohne Korberfolg, während die Bosnier mit einer 20:0-Serie auf 59:51 davonzogen.

Das reichte den Drachen aber nicht zum Sieg, vielmehr ging das Spiel in die Verlängerung - gleich zweimal. Letztlich gewann der Außenseiter 96:90. Nurkic war mit 21 Punkten bester Werfer der Bosnier, Fournier war mit 24 Zählern Topscorer der Partie.

Die Partie in Sarajevo war übrigens das letzte Spiel der Franzosen vor der EM, die am Donnerstagabend in Köln mit dem Spiel gegen Deutschland für Les Bleus startet. Kurios: Am 4. Spieltag der EM-Vorrunde kommt es dann zum Wiedersehen mit Bosnien-Herzegowina.

