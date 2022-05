Frankfurt: Mehrere Polizeieinsätze bei Ausschreitungen - Über 30 Festnahmen

Die Polizei Frankfurt hat im Vorfeld des Europa-League-Duells zwischen Eintracht Frankfurt und West Ham United mehrere Ausschreitungen zwischen Anhängern beider Klubs unterbinden müssen. Dabei gab es 30 Festnahmen.

Polizisten stehen am Donnerstagmittag auf dem Römerberg in Frankfurt. picture alliance/dpa

Nach Polizeiangaben mussten die Sicherheitsbehörden am Mittwochabend an mehreren Örtlichkeiten einschreiten, "weil sich gewaltsuchende Anhänger beider Vereine Auseinandersetzungen lieferten bzw. liefern wollten". Eine größere Konfrontation beider Lager im Bahnhofsgebiet sei rechtzeitig unterbunden worden. Insgesamt habe es über 30 Festnahmen gegeben.

Beim Angriff "gewaltsuchender Heimfans" auf eine Gruppe Gästefans im Bereich der Frankfurter Schulstraße seien zwei Anhänger aus England bewusstlos geschlagen worden. Beide seien zum stationären Aufenthalt ins Krankenhaus gekommen.

Später am Abend sei es an weiteren Orten zu Ansammlungen von zum Teil gewaltbereiten Anhängern beider Lager und zu Auseinandersetzungen gekommen. Bei einem Angriff in einem Pub in der Taubenstraße wurde unter anderem "mit Baseballschlägern das Inventar des Lokals beschädigt. Ein Angestellter der Bar erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei fahndete umgehend nach den Flüchtigen und konnte zwei Personengruppen am Schaumainkai bzw. auf dem Eisernen Steg antreffen und kontrollieren", heißt es seitens der Sicherheitsbehörden.

Erst gegen Mitternacht sei Ruhe eingekehrt, gesperrte Straßen konnten in der Nacht wieder freigegeben werden.