Borré, Alario und Alidou tanken Selbstvertrauen: Frankfurt feiert Kantersieg

Mit einem souveränen 5:1-Erfolg gegen den Zweitligisten SV Sandhausen verabschiedete sich die Eintracht am Freitagnachmittag ins Wochenende. Vor allem ein Trio aus der Abteilung Attacke sammelte dabei Selbstvertrauen, Trainer Oliver Glasner äußerte sich hinterher zufrieden.

Hinter Europa-League-Held Rafael Borré, Knipser Lucas Alario und Tempodribbler Faride Alidou liegt kein leichtes Halbjahr. Angesichts der gewaltigen Konkurrenz in der Offensive waren die Einsatzzeiten allen voran bei Alario und Alidou überschaubar. Gut, dass sie vor dem Urlaub in den Testspielen gegen Sandhausen und am kommenden Freitag bei Atalanta Bergamo noch einmal Spielpraxis sammeln und Selbstvertrauen tanken können.

Frankfurt spielte gegen den Zweitligisten gefällig nach vorne, Borré und Alario stellten die Weiche frühzeitig auf Sieg. Nach der Pause erhöhten der überraschend auf der Sechs eingesetzte Tuta, Alidou und nochmal Borré auf 5:0. Sandhausen hatte dem Champions-League-Achtelfinalisten nicht viel entgegenzusetzen, Dario Dumics Ehrentreffer war nicht mehr als Ergebniskosmetik.

"Der Auftritt hat mir sehr gut gefallen, es ist auch schön und wichtig, dass alle Offensivspieler getroffen haben. Wir haben schöne Tore erzielt, viele Spieler bekamen 90 Minuten. Der Anschlusstreffer war unnötig, da merkte man, dass bei dem einen oder anderen die Kräfte nachließen, weil sie schon lange nicht mehr 90 Minuten gespielt haben. Aber ich bin sehr zufrieden", resümiert Oliver Glasner.

Der Coach sieht die jüngsten Trainingsleistungen bestätigt: "Wir haben schon die ganze Woche sehr gut und gewissenhaft trainiert." Wichtig: Auch die Sommer-Neuzugänge Aurelio Buta und Jerome Onguené, die bisher verletzungsbedingt in keinem Pflichtspiel zum Einsatz kamen, spielten jeweils eine Hälfte. "Umso wichtiger ist die Phase jetzt, dass sie in den Rhythmus kommen", betont Glasner. Almamy Toure, der ebenfalls lange ausfiel, hielt sogar 90 Minuten durch.