Frahn hängt zwei weitere Jahre in Babelsberg dran

Daniel Frahn (34) hat seinen im Sommer auslaufenden Vertrag beim SV Babelsberg 03 nochmals um zwei weitere Jahre bis 2024 verlängert.

"Ich fühle mich nach wie vor topfit und möchte das auch weiter in jeder Einheit und in jedem Spiel auf dem Platz unter Beweis stellen", sagte Frahn, der mit dem Saisonstart 2022/23 in sein insgesamt siebtes Jahr am Babelsberger Park gehen wird.

Nach seinem ersten Engagement bei Nulldrei von 2007 bis 2010 lief der gebürtige Potsdamer für RB Leipzig, den 1. FC Heidenheim und den Chemnitzer FC auf. Ende Januar 2020 kehrte der Stürmer schließlich nach Babelsberg zurück - und verlängerte kurz darauf seinen Vertrag schon einmal um zwei Jahre. "Mein Wunsch war es schon lange, meine aktive Zeit als Fußballer in Babelsberg zu beenden. Damit geht ein kleiner Traum in Erfüllung", ließ sich Frahn damals zitieren.

Das Karriereende ist nun vertagt - und Frahn kann seine beachtliche Bilanz weiter ausbauen. In seiner Vita stehen bereits 34 Zweitliga-, 117 Drittliga- sowie 277 Regionalligaspiele. Frahn erzielte 49 Tore in der 3. Liga und 154 in der Regionalliga.

"Ein wichtiger Baustein für die zukünftige Entwicklung im sportlichen Bereich"

Auch für die Karriere nach der aktiven Karriere wird bereits gesorgt. Seit Beginn dieser Spielzeit ist der 34-Jährige nebenbei Trainer der Babelsberger U 13 und erwarb zuletzt seine B-Lizenz. "Er ist nicht nur auf, sondern auch neben dem Platz ein echter Führungsspieler. Er engagiert sich in unserem Nachwuchsbereich und ist für den Verein ein wichtiger Baustein für die zukünftige Entwicklung im sportlichen Bereich", freut sich der Vorstandsvorsitzende Björn Laars über die Verlängerung.