Frag Marius: Maus, Controller & Co. - womit zockt es sich am besten?

Im letzten kicker-eSport-Livestream 2023 widmen sich Host Marius Lauer und seine Gäste den verschiedenen Eingabegeräten im Gaming-Kosmos. Maus, Tastatur, Controller - was ist wirklich Trumpf?

Weihnachten steht kurz bevor. Über die Ladentheken werden in den letzten Tagen vorm Fest nicht nur einige der größten Sport-Videospiele 2023 gehen, sondern auch zahlreiche Eingabegeräte. Maus, Tastatur, Controller - alles, was zum gelungenen Gaming-Erlebnis eben so gehören kann. Doch worauf ist bei der Auswahl zu achten? Und wodurch unterscheiden sich die verschiedenen Optionen überhaupt?

Host Marius Lauer thematisiert in der letzten Ausgabe "Frag Marius" des Jahres die Terminologie, aber auch die geschichtliche Entwicklung der zahlreichen Alternativen. Sind Mäuse eher in der Wireless-Variante oder kabelgebunden zu empfehlen? Könnte es in ersterem Fall gar zu Eingabeverzögerungen kommen? Und wie ist das zu vermeiden? Die Antworten gibt es im kicker-eSport-Livestream auf Twitch.

Außerdem wird das Trio einen kurzen Exkurs von der Eingabe hin zur Ausgabe unternehmen: Welche Rolle spielt der Monitor für den größtmöglichen Gaming-Genuss?

Quake- und Halo-Experten unterstützen

Zur Unterstützung hat sich Lauer eine gehörige Portion Expertise eingeladen. Marcel 'k1llsen' Paul von der eSport-Organisation BIG ist eine Koryphäe auf dem Gebiet der Arena-Shooter. In Quake räumte der inzwischen 37-Jährige über die Jahre hinweg Titel ab. Tobias 'ShatterXx' Richter ist ehemaliger Halo-Profi, der genau weiß, worin sich Maus und Controller vorrangig unterscheiden - und womit am erfolgreichsten gespielt werden kann.

Ihr seid auf der Suche nach Last-Minute-Weihnachtsgeschenken und denkt über Eingabegeräte nach? Oder habt bereits einige Erfahrung, wollt in der eSport- und Gaming-Peripherie aber auf dem neuesten Stand bleiben? Dann schaltet zur letzten Ausgabe "Frag Marius" des Jahres ein! Los geht's am heutigen Donnerstag um 19.30 Uhr auf twitch.tv/kickeresport.

