Fortunas U 23: Endlich Torgefahr dank Niemiec

Fortuna Düsseldorf II tat sich in der laufenden Saison sehr schwer, Tore zu erzielen. Jona Niemiec hat das zuletzt geändert, doch die Unterstützung des Angreifers aus dem Profikader dürfte bald schon wieder ein Ende finden.

Jona Niemiec ist in der Regionalliga-West eigentlich kein Unbekannter. Noch zu Beginn dieses Jahres war er fester Bestandteil der U 23 von Fortuna Düsseldorf, bevor er im März seinen Profi-Vertrag unterschrieb. Seitdem gehört er zum Kader von Trainer Daniel Thioune, bei dem es ihm allerdings seit Saisonbeginn an Spielpraxis mangelt. Da es die Ansetzungen beider Teams zuließen, lief der Offensivmann in den vergangenen beiden Wochen wieder für Fortunas Regionalliga-Mannschaft auf und war dabei kaum zu stoppen.

Niemiec gelang es, die bis dato harmloseste Offensive der Liga quasi im Alleingang wieder ins Rollen zu bringen. Vor der Partie gegen Fortuna Köln am neunten Spieltag hatte die "Zwote", wie die Düsseldorfer U 23 genannt wird, drei Spiele in Folge nicht getroffen und tat sich extrem schwer, Chancen zu kreieren. Gegen den Tabellenführer steuerte Niemiec zwar "nur" die Vorlage zum 1:1-Ausgleich bei, Trainer Michaty hob aber bereits nach der Partie seine Bedeutung für das Düsseldorfer Angriffsspiel heraus: "Er hat immer zwei Innenverteidiger gebunden."

Spielentscheider Niemec

Beim 4:0-Erfolg gegen Rot Weiss Ahlen untermauerte er diese dann eindrücklich. Mit seiner hohen Geschwindigkeit stellte er die Ahlener Hintermannschaft vor riesige Probleme, die kein Mittel finden konnte, um Niemiec aufzuhalten. Dessen Bilanz lautete nach Abpfiff: Zwei Tore erzielt, ein Tor vorbereitet und dazu die Rote Karte wegen Notbremse herausgeholt. Sein Coach betonte hinterher insbesondere die Bedeutung des Führungstores, denn "die Effektivität von Jona, wie er das Tor dann macht", sei mitentscheidend für das Spiel gewesen.

Nach seinen zwei Einsätzen ist Niemiec bereits geteilter Toptorschütze des Teams und mit ihm auf dem Platz erzielte die U23 so viele Tore wie in den acht Partien zuvor ohne ihn. Dauerhaft kann sich Fortunas U 23 allerdings nicht auf den schnellen Angreifer verlassen. Im kleinen Kader der Düsseldorfer Zweitligamannschaft wird jeder Mann gebraucht und die unterschiedlichen Ansetzungen der vergangenen Wochen dürften eher eine große Ausnahme gewesen sein, auch wenn die Terminierungen der Regionalliga-Spiele noch auf sich warten lassen. Michaty und sein Team müssen also Lösungen dafür finden, auch Torgefahr zu entwickeln, wenn Niemiec nicht dabei ist.

Ersatz steht bereit

Ein Hoffnungsträger dafür ist Kilian Skolik. Nach wochenlanger Verletzungspause verzeichnete der großgewachsene Mittelstürmer zuletzt zwei Kurzeinsätze und deutete dabei an, wie wichtig er in seiner Rolle als Zielspieler für das Offensivspiel sein kann. Mit dem Treffer zum 4:0-Endstand in Ahlen sammelte er außerdem Selbstvertrauen, könnte gegen Bocholt am kommenden Samstag trotzdem erstmal wieder auf der Bank Platz nehmen. Aufgrund der Länderspielpause besteht die Möglichkeit, dass Jona Niemiec erneut Spielpraxis sammeln und für die Tore sorgen soll. Danach muss es die Offensivabteilung von Fortunas U 23 auch ohne ihn hinbekommen, offensive Gefahr zu entwickeln.