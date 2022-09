Fortuna Köln lässt Primus Kaan-Marienborn keine Chance

Am 7. Spieltag der Regionalliga West machte Spitzenreiter 1. FC Kaan-Marienborn am Freitag den Anfang und gastierte bei Fortuna Köln. Die Südstädter setzten sich dabei überraschend klar mit 3:0 durch.

Fortuna Köln gegen 1. FC Kaan-Marienborn, das war am Freitag ein Duell zwischen mäßig gestartetem Aufstiegsanwärter und einem Liga-Neuling, der nicht nur gut in der Viertklassigkeit angekommen ist, sondern sich gleich auf Platz eins katapultiert hat.

Am Freitag waren die Kräfteverhältnisse aber so verteilt, wie es sich viele Experten vor Saisonbeginn ausgemalt hätten. Die Fortuna suchte gleich mal den Weg in die Offensive und münzte das in der 13. Minute in das 1:0 um. Lange schlug eine präzise Flanke an den Fünfmeterraum zu Lokotsch, und dieser köpfte durchsetzungsstark ein. Übrigens der erste Heimtreffer der Kölner in dieser Saison. Kaan-Marienborn brachte offensiv wenig zustande und hatte Glück, dass Willms nicht schon in der 23. Minute erhöhte, der Fortune wählte unfreiwillig den Außenpfosten. Wenn doch mal was auf das heimische Tor kam, war Weis ein aufmerksamer Rückhalt.

Auch nach der Halbzeit blieben die Domstädter tonangebend. Nach einem Querpass von Budimbu erhöhte Willms viel zu ungedeckt auf 2:0 (57.). Nach gut einer Stunde hätte eine tolle Kombination der Hausherren den dritten Treffer verdient gehabt, aber eine Lange-Flanke ins Strafraumzentrum setzte Batarilo-Cerdic mit einem Scherenschlag neben den Käner Kasten. Ließ Lokotsch in der 82. Minute noch frei auf Torwart Jendrusch zulaufend das 3:0 liegen, schlug er in Minute 90 eiskalt zu und schob eine Vorlage von Nadjombe, der sich über links energisch durchgesetzt hatte, zum letzten Treffer des Abends über die Linie.

Münster ohne Kwadwo gegen Köln II

Am Samstag hat es auch der aktuell erste Verfolger, der SC Preußen Münster, mit einem Gegner aus der Domstadt zu tun. Die Elf von Trainer Sascha Hildmann trifft auf die U 21 des 1. FC Köln. In Straelen bewiesen die Preußen viel Geduld und fuhren einen 2:0-Sieg ein. Getrübt wurde der Dreier durch die Auswechslung von Außenbahnspieler Manfred Kwadwo, der mit einer muskulären Verletzung im hinteren Oberschenkel laut SCP mehrere Wochen fehlen wird.

In der Bringschuld stehen Rot-Weiß Oberhausen und der Wuppertaler SV. Während RWO nach dem 1:5-Ausrutscher in Rödinghausen nun wieder ein anderes Gesicht zeigen will, läuft es beim WSV generell zäh. Gegen Mönchengladbach II gingen auch beste Chancen nicht ins Tor, das von vielen prognostizierte Spitzenteam klebt im Mittelfeld fest. Angreifer Roman Prokoph lässt auf der Wuppertaler Internetseite gar keinen Interpretationsspielraum, was gegen das noch punktlose Schlusslicht SV Straelen herausspringen soll: "Alles andere als ein Heimsieg wäre natürlich enttäuschend."

Oberhausen empfängt am Samstag die U 23 des FC Schalke 04, die derzeit regelmäßig mit Aushilfen aus dem Profikader antritt. Beim 1:2 gegen Kaan-Marienborn bestand die Viererabwehrkette mit Mehmet Aydin, Ibrahima Cissé, Leo Greiml und Kerim Calhanoglu ausschließlich aus Profis. RWO-Präsident Hajo Sommers, der diese Praktiken sehr kritisch sieht, wird am Samstag wohl das eine oder andere Mal die Faust in der Tasche ballen. Sein Trainer Mike Terranova hingegen wird sich freuen, dass Nico Klaß nach seiner Verletzung so langsam in Startelf-Verfassung kommt, denn mit dem Innenverteidiger könnte die Abwehr, die bisher in jedem Ligaspiel mindestens ein Gegentor zugelassen hatte, wieder ein Stück stabiler stehen.

Nach dem 0:3 in Lippstadt ist der 1. FC Düren auf Platz drei zurückgefallen. Doch das ändert nichts daran, dass der Aufsteiger bislang - ähnlich wie Kaan-Marienborn - eine formidable Saison spielt. Jetzt kommt Tabellennachbar SV Rödinghausen in die Westkampfbahn. Nicht zur Verfügung stehen wird Vincent Geimer, der nach seiner Roten Karte wegen eines groben Foulspiels für vier Spiele aus dem Verkehr gezogen wurde.

Komplettiert wird der Samstag von drei weiteren Spielen: Fortuna Düsseldorf II empfängt den SV Lippstadt 08, der SC Wiedenbrück hat es mit dem 1. FC Bocholt zu tun und Rot Weiss Ahlen will seinen Fans gegen Borussia Mönchengladbach II einen Heimsieg bescheren.

Traditionsduell am Sonntag

Das einzige Sonntagsspiel umweht ein Hauch von Nostalgie: An der Lohrheide spielt die SG Wattenscheid 09 gegen Alemannia Aachen. Fans beider Lager werden gerne an glorreiche Erstliga-Zeiten denken, denn die Gegenwart ist vergleichsweise trist. Die SGW rangiert auf dem vorletzten Tabellenplatz, Aachen ist nach dem ersten Saisonsieg immerhin auf Platz 13 geklettert. "Endlich ist unsere Leistung mit drei Punkten honoriert worden", sagte Trainer Fuat Kilic nach dem 1:0 gegen Ahlen und forderte zugleich: "Wir müssen die Effektivität hochschrauben." Bei Wattenscheid kam unter die Woche die Nachricht herein, dass Abwehrspieler Jeffrey Malcherek aufgrund eines Muskelbündelriss mehrere Wochen ausfällt.