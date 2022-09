Fortuna-Geschäftsführer Bruns: "Du kannst dir nicht alles gefallen lassen"

Benjamin Bruns, Geschäftsführer von Fortuna Köln, ärgert sich über "teils willkürliche" Spielausfälle in der Regionalliga West. Mit dem Gang vors Sportgericht wolle man ein Zeichen setzen.

Das Hin und Her rund um das nunmehr zweimal abgesagte Regionalliga-Spiel beim 1. FC Bocholt sorgt für Ärger beim SC Fortuna Köln. Einerseits bringt es die Planungen durcheinander: Ein für den 24. September vereinbartes Testspiel in der Länderspielphase wurde abgesagt, da es mit dem zunächst angepeilten Nachholtermin der Partie kollidierte - doch da das Duell mit Bocholt erneut abgesetzt wurde, stand die Fortuna letztlich ohne Gegner da und musste einen internen Test improvisieren.

Noch größer ist beim Südstadt-Klub aber das Unverständnis über die kurzfristige Absage der ursprünglichen Spielansetzung am 10. September. Die Stadt Bocholt hatte als Eigentümerin des Rasenplatzes am Hünting das Spielfeld nach einem heftigen Regenschauer kurzfristig für unbespielbar erklärt - als der Fortuna-Tross bereits im Westmünsterland angekommen war. Nach Ansicht der Kölner war diese Entscheidung nicht gerechtfertigt, weshalb die Fortuna einen Einspruch vor dem Sportgericht einlegte. Das sorgte wiederum beim 1. FC Bocholt für Stirnrunzeln. Aufgrund dieses laufenden Verfahrens wurde auch der Nachholtermin vom Staffelleiter einkassiert.

"Teils willkürliche Absagen"

Für die Fortuna passt die Absage des ursprünglichen Spieltermins am 10. September in ein Schema fragwürdiger Spielausfälle in der Regionalliga West, oft zugunsten des gastgebenden Klubs. "Es soll diesem Vorgehen der teils willkürlichen Absagen nicht Tür und Tor geöffnet werden", sagte Geschäftsführer Benjamin Bruns. "Du kannst dir nicht alles gefallen lassen." Also handelt Bruns und möchte durch den Gang vor das Sportgericht ein Zeichen setzen.

Wie und wann entschieden wird, ist noch offen - theoretisch ist laut Fortunas Geschäftsführer sogar eine Wertung der Partie zugunsten der Kölner möglich. Oder eine Erstattung von Fortunas Reisekosten ins Westmünsterland. Der 1. FC Bocholt wollte sich mit Blick auf das schwebende Verfahren nicht zum Sachverhalt äußern.

Ungeachtet des Ärgers um die Spielabsage möchte die Fortuna ihren Aufschwung nach dem verkorksten Saisonstart fortsetzen. Am 1. Oktober ist die Mannschaft von Trainer Markus von Ahlen zu Gast in Aachen. Und klar ist: Dass die Fortuna inzwischen seit vier Partien ungeschlagen ist und acht Punkte sammeln konnte, dokumentiert den Fortschritt. Doch nach wie vor laufen die auf Rang 15 platzierten Kölner ihren Zielen hinterher, müssen weiter punkten.