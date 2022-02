"Force Majeure"-Klausel: Könnte die UEFA St. Petersburg das CL-Finale entziehen?

Am 29. Mai soll das Champions-League-Finale in St. Petersburg stattfinden. Der harsch kritisierte Ausrichter UEFA erklärt mittlerweile, dass er die Situation angesichts der Entsendung von russischen Truppen in die Ost-Ukraine sehr genau beobachte. Doch könnte die UEFA der russischen Metropole das prestigeträchtige Ereignis überhaupt entziehen?

Hier sollte eigentlich das CL-Finale steigen: Das Stadion in St. Petersburg. imago images