FM24: Vier große Anfängerfehler - und wie ihr sie vermeidet

Zusammen mit FM-Experte Tery Whenett stellen wir euch vier gängige Fehler vor, zu denen der Football Manager 2024 Anfänger verleiten könnte - und geben euch Tipps an die Hand, wie ihr sie vermeidet.

Wenn ihr zuletzt einen Fußball-Manager aus deutschem Hause - wie den älteren von EA SPORTS oder We Are Football - gespielt habt oder ganz neu im Genre seid: Der Football Manager 2024 von Sports Interactive ist zweifelsohne der umfangreichste Titel seiner Art. Damit ihr einen entspannten Start habt, zeigen wir euch vier mögliche Anfängerfehler auf - und wie ihr sie vermeidet.

Viel zu lesen - ist Wissen Trumpf?

Der Football Manager ist ein enorm textlastiges Spiel, vieles davon ist jedoch nur Beiwerk. Gerade im Postfach stehen die wichtigen Informationen in der Nachricht selbst - und auch dort gibt es Abstufungen: Sollte zwingend eure Entscheidung erforderlich sein, um beispielsweise einen Transfer zu bestätigen, kann das Spiel gar nicht fortgesetzt werden, bevor die Entscheidung erfolgt ist.

Infobox Tery Whenett - Über den Autor © privat Tery Whenett ist Gründer von FM Zweierkette. Seine Mission: Anfängern den Einstieg in den Football Manager zu erleichtern. Zusätzlich zelebriert er seinen Spielstand montags und donnerstags ab 20 Uhr auf Twitch.tv/FMZweierkette – und beantwortet auch dort gerne Fragen zum Spiel. Die FM.Zweierkette findet ihr hier.

Es genügt also, einkommende Nachrichten nur zu überfliegen. Die einleitenden Zeilen des Assistenten könnt ihr hingegen komplett ignorieren.

Reagieren solltet ihr unbedingt auf Anliegen eurer Spieler und auf Feedback zu Trainingsleistungen. Statistiken sind oft interessant, aber kein Muss. Bei Transfer- und Leihanfragen bekommt ihr eine Frist, sodass ihr nicht unmittelbar antworten müsst. Ist die Frist fällig, könnt ihr den Wochendurchlauf erst fortsetzen, wenn ihr geantwortet habt. Das Spiel erinnert euch also daran.

Die wichtigsten Infos sind im Posteingang meist hervorgehoben - hier die besten und schlechtesten Trainingsleistungen. kicker eSport/Sports Interactive

Alles muss man selber machen

Das Schöne am Football Manager ist, dass ihr euch als Trainer englischer Prägung nach euren Vorlieben austoben dürft. Unliebsame Aufgaben könnt ihr ohne Probleme an die Mitarbeiter delegieren. Das Spiel läuft trotzdem im gewünschten Gang weiter. Die umfangreichen Einstellungen hierfür findet ihr im Mitarbeiter-Menü unter "Verantwortlichkeiten".

Bevor ihr euren Spielfortschritt mit der großen Fülle an Optionen ausbremst, lasst euren Co-Trainer sich wiederholende und schnell langweilige Aufgaben wie Interviews oder Pressekonferenzen absolvieren. Auch die Vertragsverlängerungen von Mitarbeitern ist eine Routine-Arbeit, die der Vorstand oder der technische Direktor ausführen können.

Selbst Aufgaben aus dem Kerngeschäft wie Training und Transfers lassen sich abgeben, falls ihr möglichst schnell vorankommen wollt. Ihr bleibt dennoch der Chef und könnt jederzeit korrigierend eingreifen, um zum Beispiel die Konditionseinheiten aus der englischen Woche in die Länderspielpause zu verlegen.

Eure Mitarbeiter lassen sich für alle möglichen Aufgaben im FM einteilen. kicker eSport/Sports Interactive

Den Spieltag als Nebensache betrachten

Von Fußball-Manager-Spielen deutscher Herangehensweise ist man gewohnt, dass am Spieltag die Ernte für alle Entscheidungen, die man unter der Woche getroffen hat, eingefahren wird. Der taktische Einfluss wiederum ist oftmals beschränkt.

Daher - und um schneller voranzukommen - wünschen sich viele Neulinge im Football Manager einen Sofort-Ergebnis-Button. Den gibt es für PC-Spieler über Skins wie etwa den FM.Zweierkette-Skin. Trotzdem solltet ihr dem Spieltag besondere Aufmerksamkeit widmen.

Das heißt nicht, dass ihr im Datencenter sämtliche Statistiken wälzen und euren Gegner in der Vorbereitung persönlich beobachten müsst - auch wenn das möglich ist.

Ihr solltet Kamera und Spielgeschwindigkeit in der 3D-Ansicht aber so einstellen, dass ihr etwas vom Spielgeschehen mitbekommt. Dadurch könnt ihr auf Lücken in eurem Team oder dem des Gegners jederzeit reagieren. Denn: Im Football Manager machen taktische Anpassungen wirklich einen Unterschied. Es lohnt sich daher besonders, sich mit diesem Aspekt auseinanderzusetzen.

Transfers nicht immer erzwingen

Manchmal fordern Vereine im Football Manager utopische Summen für talentierte Spieler, die eigentlich einen deutlich geringeren Marktwert haben sollten. Auf diese Weise sagt der FM euch, dass der Klub seinen Jungprofi aktuell nicht verkaufen will.

Doch auch wenn der aufgerufene Preis für euch bezahlbar ist, lohnt es sich, Transfers mit etwas Geduld anzugehen und von langer Hand vorzubereiten. Spieler, die zu eurer Taktik passen, packt ihr am besten auf eine Auswahlliste. So bekommt ihr mit, wenn sich bei diesen Akteuren etwas ändert - sie zum Beispiel unzufrieden werden oder der Vertrag ausläuft.

Wie im echten Leben bestimmt häufig die Situation den Preis. Ändert sich diese, könnt ihr das eine oder andere Schnäppchen machen, ohne euer ganzes Budget für ein Talent aufzubrauchen.