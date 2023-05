Bobrovsky wie eine Mauer: Panthers erhöhen gegen Hurricanes auf 3:0

Den Florida Panthers fehlt zum Erreichen der Stanley-Cup-Finals nur noch ein Sieg. Beim 1:0 über die Carolina Hurricanes zeigte sich Torhüter Sergei Bobrovsky erneut unerbittlich.

"Bobby, Bobby"-Rufe hallten durch die Arena in Sunrise, Florida. Die Fans der Panthers wussten, wem sie diesen dritten Erfolg in der Halbfinalserie gegen die Carolina Hurricanes zu verdanken hatten. Sergei Bobrovsky hieß der Liebling der über 20.000. Der 34-jährige russische Goalie parierte auch diesmal wieder 32 Schüsse der "Canes", behielt die weiße Weste an und sorgte gemeinsam mit Torschütze Sam Reinhart für den womöglich vorentscheidenden 1:0-Sieg der Hausherren.

Florida steht vor seinem ersten Trip in die Stanley-Cup-Finals nach der Saison 1995/96. Damals war die erst drei Jahre alte Franchise schon einmal überraschend weit gekommen, unterlag erst in den Endspielen den Colorado Avalanche um ihren deutschen Verteidiger Uwe Krupp mit 0:4.

109 der letzten 110 Schüsse

"Egal, wie es steht. Wir wollen es ihm immer so einfach wie möglich machen", sagte Reinhart über seinen Schlussmann. Bobrovsky steht jetzt bei 10:1-Siegen in seinen letzten elf Spielen, seit Beginn der zweiten Play-off-Runde gegen die Toronto Maple Leafs hält der Russe 95,8 Prozent der auf ihn abgefeuerten Schüsse. Unter anderem auch 109 der letzten 110, mit denen Carolina ein Tor erzielen wollte.

Es sieht nicht gut aus für die Hurricanes. Denn die Zahlen sprechen für Bobrovsky - und gegen seine Widersacher. Zum 205. Mal führt ein Team in den NHL-Play-offs mit 3:0, 200 kamen bislang weiter. Carolina steht bei 0:5, wenn es die ersten drei Partien einer Serie verloren hat.

Gute Zeiten für Südflorida

Wohl allenfalls nur ein kleiner Hoffnungsschimmer für die "Canes" mag die Verletzung von Floridas Kapitän Aleksander Barkov sein, die sich dieser im ersten Drittel zuzog und nicht mehr aufs Eis zurückkehrte.

Kaum vorstellbar, dass sich die Panthers den großen Vorsprung noch nehmen lassen. Für die Sportfans in Südflorida sind das gute Zeiten. Mit den Miami Heat, die in der Finalserie der Eastern Conference gegen die Boston Celtics ebenfalls 3:0 führen, steht auch ein NBA-Team aus der Region vor dem großen Wurf.