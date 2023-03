Fliegender Wechsel: Chefscouts wechseln innerhalb der 3. Liga

In einer Kettenreaktion haben am Freitag Viktoria Köln und Rot-Weiss Essen ihre neuen Chefscouts vorgestellt. Beim Halleschen FC ist die Neubesetzung des Postens noch offen.

Gleich zwei Drittliga-Vereine haben am Freitag ihre neuen Chefscouts präsentiert. Dass sowohl Rot-Weiss Essen als auch Viktoria Köln ihre Neubesetzungen binnen weniger Minuten bekannt gaben, hatte einen bestimmten Grund - eine Kettenreaktion: Marcus Steegmann wechselte von den Domstädtern nach Essen, wenig später verkündeten die Kölner die Verpflichtung von Timo Röttger, der vom Halleschen FC zur Viktoria kommt.

Nachdem Stanko Patkovic RWE Anfang Februar in Richtung Bochum verlassen hatte, haben die Essener nun einen Nachfolger als Chefscout gefunden. Nach fünf Jahren, in denen Steegmann unter anderem auch als Sportlicher Leiter und Kaderplaner bei den Kölnern tätig war, möchte der 42-Jährige nun, wie er in einer Pressemitteilung des Vereins erklärte, den nächsten Schritt als RWE-Chefscout machen: "Ich freue mich daher sehr, nun für einen Traditionsclub wie Rot-Weiss Essen tätig sein zu dürfen."

Ex-Spieler Röttger folgt auf Steegmann bei der Viktoria

Die Kölner haben die Chefscout-Position indes bereits neu besetzt: Timo Röttger, der zwischen 2014 und 2015 für die Viktoria spielte und zuletzt als Chefscout beim Halleschen FC arbeitete, übernimmt den Posten von Steegmann. Franz Wunderlich, Sport-Vorstand bei den Kölnern, unterstrich gegenüber Vereinsmedien die Qualität des 37-Jährigen: Röttger sei "ein Mann, der in der Region tief verwurzelt, im deutschen Profifußball aufgrund seiner aktiven Karriere hervorragend vernetzt ist und nicht nur aufgrund seiner letzten Station in Halle die 3. Liga aus dem Effeff kennt."

Sowohl Steegmann als auch Röttger treten ihre neuen Scouting-Jobs ab sofort an. Der Hallesche FC erklärte am Freitag gegenüber der "Mitteldeutschen Zeitung", dass der freigewordene Posten kurzfristig nicht neu besetzt werde.