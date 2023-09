Flick ernennt Gündogan zum DFB-Kapitän

In Abwesenheit des verletzten Manuel Neuer hat Bundestrainer Hansi Flick Mittelfeldspieler Ilkay Gündogan zum neuen Kapitän der deutschen Nationalmannschaft ernannt. Der 32-Jährige soll mit Joshua Kimmich ein Führungsduo bilden.

Der Kapitän des Triple-Siegers der vergangenen Saison wird von nun an auch die deutsche Nationalmannschaft aufs Feld führen. Ilkay Gündogan, von Manchester City zum FC Barcelona gewechselt, wurde von Bundestrainer Hansi Flick am Freitag zum neuen DFB-Kapitän ernannt. Der Routinier freut sich "über das Vertrauen. Das ist eine große Ehre für mich, diese noch junge Mannschaft auf den Platz führen zu dürfen." Der Verantwortung sei sich Gündogan, der 2011 in der Nationalmannschaft debütiert hatte, bewusst.

Der 32 Jahre alte Mittelfeldspieler soll - neun Monate vor der EM 2024 in Deutschland - mit Joshua Kimmich "das neue Führungsduo bilden", so Flick, der Gündogan allerdings die Binde gegeben und Kimmich zum Vize gemacht hat. Torwart Manuel Neuer, zuletzt langjähriger DFB-Kapitän, fehlt weiterhin verletzt.

"Die Situation mit Manu ist, dass er erst mal gesund werden muss", beantwortete der Bundestrainer die Frage, ob der Schlussmann Gündogan nach seinem Comeback wieder ablösen würde. Zunächst dürfte außerdem wohl der Konkurrenzkampf mit Gündogans neuem Vereinskameraden Marc-André ter Stegen anstehen.

Neue Rolle für Gündogan?

Am Samstag (20.45 Uhr) trifft die deutsche Nationalmannschaft in Wolfsburg auf Japan, in Dortmund geht es am Dienstag (21 Uhr) gegen Vizeweltmeister Frankreich. Zwei Testspiele, die Deutschland ob der zuletzt schwachen Leistungen aber nutzen muss, um sich personell und taktisch einzuspielen. Unter den nominierten Spielern haben nur Thomas Müller (121) und Kimmich (79) mehr Länderspiele bestritten als Gündogan (67).

Für den ballfertigen Rechtsfuß, der sich immer wieder die Kritik gefallen lassen musste, im Nationaltrikot seine starken Leistungen aus dem Verein nicht duplizieren zu können, könnte es auch rein sportlich Veränderungen geben. "Ilkay wird eine ein bisschen andere Rolle haben als bis jetzt", kündigte Flick am Freitag an, dass er mit seinem neuen Kapitän etwas vorhat. Ob es in Flicks System überhaupt eine passende Rolle für Gündogan gibt, war wiederholt in Frage gestellt worden.