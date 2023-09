Ter Stegen: "Ich bin im Moment die Nummer 1"

Manuel Neuer fliegt zumindest im Training wieder durch das Bayern-Tor, Marc-André ter Stegen hingegen sendete am Mittwoch in Wolfsburg ein klares Signal aus dem DFB-Quartier aus: Der 31-jährige Keeper des FC Barcelona fühlt sich nicht mehr als Platzhalter und will den aktuellen Status nicht mehr hergeben.

Torhüter Marc-André ter Stegen sendet klare Signale. IMAGO/Beautiful Sports