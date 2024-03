Flensburgs Derby-Statement war "leichter als erwartet" - Krickaus Wunsch erfüllt

Mit einer Machtdemonstration im 110. Nordderby hat die SG Flensburg-Handewitt dem THW Kiel deutlich die Grenzen aufgezeigt. Coach Nicolej Krickau erfüllten Johannes Golla & Co. einen Wunsch.

Es war ein guter Zeitpunkt für seinen ersten Auswärtssieg in Kiel überhaupt. Daraus machte SG-Kapitän Johannes Golla nach dem bemerkenswert deutlichen 33:26 beim Erzrivalen erst gar keinen Hehl. Dabei ging der 26-Jährige mit einer überragenden Leistung selbst voran: Neun Tore bei zehn Würfen und eine bärenstarke Vorstellung in der Abwehr machten ihn zu einem der Matchwinner.

In der Deckung sah Golla ein "fast perfektes Spiel" seiner Mannschaft, wie er in der ARD eingestand: "Wir haben Kiel früh gezeigt, dass es heute keinen Spaß machen soll gegen uns." In schwierigen Phasen der Partie, auch das war bei der SG in dieser Saison häufig anders, habe man sich "an den Plan gehalten". Und der ging am Samstagnachmittag voll auf.

Für Cheftrainer Nicolej Krickau war es "definitiv" das beste Spiel der Saison. Sein Team erfüllte ihm dabei einen lange geäußerten Wunsch: "Eine Top-Leistung gegen einen Top-Gegner." Den Kantersieg in Kiel - gemeinsam mit dem 34:27 vor neun Jahren der höchste beim THW - nannte der Däne bei Dyn "unglaublich wichtig für die Fans". Es war zugleich der erste SG-Erfolg beim Erzrivalen seit 2018.

Leise Meisterträume hegt er nicht: "Berlin und Magdeburg sind weit weg", so Krickau. Nach Minuspunkten sind es "nur" vier mehr als die Füchse und fünf mehr als der SCM. Am 19. April steht zudem noch das Heimspiel gegen Magdeburg an. Doch in Flensburg bleiben sie aktuell sehr bei sich.

Möller will den Abend "einfach genießen"

Kevin Möller, überragender Keeper des Spiels (elf Paraden, 30 Prozent Fangquote), gestand bei Dyn wenig überraschend ein, dass er "unglaublich viel Spaß" hatte. Gerade angesichts seiner vergangenen Auftritte in Kiel, wo die SG "so oft hier auf den Mund bekommen" hatte, wolle er den Abend "einfach genießen".

Ein Sonderlob hatte er für den Mittelblock um Golla und Blaz Blagotinsek übrig, die "überragend" den Laden zusammengehalten hätte. Dadurch wurde die Aufgabe in Kiel "leichter als erwartet", so der Däne. Möller war froh, "dass wir den Fans das zurückgeben können".