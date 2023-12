Kantersieg und Gruppensieg: Flensburg zerlegt Schlusslicht Lovcen Cetinje

In der European League waren die Flensburger in ihrer Gruppe E mit vier Siegen und einer Niederlage überzeugend gestartet - und empfingen nun das abgeschlagene montenegrinische Schlusslicht Lovcen Cetinje. Dabei gab sich der Bundesliga-Klub keinerlei Blöße und fertigte den klaren Außenseiter überdeutlich mit 42:19 ab.

Dass die SG Flensburg-Handewitt die Vorrunde in der European League als Gruppenerster abschließen würde, daran hatte es schon vor diesem finalen Spieltag in Staffel E keine Zweifel gegeben. Nach 60 Minuten Handball gegen Schlusslicht Lovcen Cetinje war dann auch das Ausrufezeichen gesetzt.

Mit einem satten 42:19 fertigten die Norddeutschen - in der Bundesliga aktuell auf Platz 3 hinter Magdeburg und den Füchsen Berlin geführt - den montenegrinischen Verein ab. Die besten Torschützen waren dabei August Pedersen (13/5 Siebenmeter), Blaz Blagotinsek, Johannes Golla und Teitur Einarsson (alle 6).

Die Messe war an diesem Dienstagabend dabei schon nach wenigen Minuten gelesen - unter anderem waren die Flensburger mit einem 10:1 gestartet, später hatte es überdeutliche Spielstände wie 16:4 oder 28:14 gegeben.

Bereits am Freitag um 19 Uhr geht es in der heimischen Campushalle weiter. Dann muss die SG Flensburg-Handewitt ihre nächste Aufgabe in der Handball-Bundesliga lösen, es geht gegen die im Ligakeller steckende HSG Wetzlar.

Statistik zum Spiel:

SG Flensburg-Handewitt - HC Lovcen-Cetinje/Montenegro 42:19 (24:8)

Tore: Pedersen (13/5 Siebenmeter), Golla (6), Einarsson (6), Blagotinsek (6), Horgen (4), Mensah Larsen (3), Gottfridsson (3), Czertowicz (1) für Flensburg

Petricevic (7), Bakic (3), Vujovic (3), Perisic (1), Krivokapic (1), Pajovic (1), Radovic (1/1), Bozovic (1), Erakovic (1) für Cetinje

Zuschauer: 2643