Fix! Sararer verstärkt Hessen Kassel

Nun ist es amtlich. Sercan Sararer (33) verstärkt im neuen Jahr die Offensivabteilung des KSV Hessen Kassel.

Schon seit Wochen kursierten Meldungen, dass Sercan Sararer zu den Löwen nach Hessen wechseln könnte. Klubchef Jens Rose befeuerte in diversen Medien die Gerüchte und machte keinen Hehl daraus, dass er den vereinslosen 33-Jährigen, der bis Sommer bei Türkgücü München unter Vertrag stand, gerne nach Kassel lotsen würde.

Seit Dienstag ist der Deal nun fix. Sararer erhält bei den Löwen einen Vertrag bis einschließlich Juni 2026. "Ich bin davon überzeugt, dass ich mit meiner Erfahrung aus dem Profifußball meiner neuen Mannschaft sofort weiterhelfen werde", wird Sararer auf der Klubhomepage zitiert. Ziel sei es, "diese Saison bestmöglich auf einem sicheren Mittelfeldplatz abzuschließen und so schnell wie möglich da unten rauszukommen", so der gebürtige Nürnberger.

"Ein klares Zeichen"

Ins gleiche Horn blasen die Verantwortlichen. "Wir wollen so schnell wie möglich aus dem Tabellenkeller herauskommen und setzen jetzt ein klares Zeichen in Richtung Verstärkung der Offensiv", so Vorstand Swen Meier und Aufsichtsratsvorsitzender Enrico Gaede unisono. Mit Sararer gewinne der KSV sehr viel Erfahrung: "Er wird uns sofort weiterhelfen." Zudem würden die jungen Spieler vom ehemaligen Münchner enorm profitieren und einiges lernen können.

"Sercan Sararer wird unserem Spiel deutlich mehr Druck nach vorn verleihen. Er ist in der Offensive flexibel einsetzbar und kann im Zentrum sowie auf Linksaußen und Rechtsaußen für mächtigen Wirbel sorgen", begrüßt Trainer Tobias Damm die Verpflichtung. Sararer absolvierte 35 Einsätze in der Bundesliga und fast 200 in der 2. und 3. Liga. Zudem bestritt er 12 Partien für die türkische A-Nationalmannschaft.