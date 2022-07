Fix: Christensen schließt sich Barça an

Der FC Barcelona hat Innenverteidiger Andreas Christensen (26) ablösefrei verpflichtet. Schon seit längerer Zeit hatte sich der Transfer angebahnt.

Nach zehn Jahren beim FC Chelsea hat Andreas Christensen bei einem anderen Arbeitgeber einen Vertrag unterschrieben. Der Innenverteidiger wird fortan für den FC Barcelona auflaufen.

Der 1,87-Meter große Defensivspezialist, zwischen 2015 und 2017 auf Leihbasis für Borussia Mönchengladbach unterwegs, war schon seit März bei den Katalanen in aller Munde. Selbst der deutsche Chelsea-Coach Thomas Tuchel schien seitdem etwas zu ahnen und riet seinem nun ehemaligen Schützling zum Verbleib. Vergebens. Der Champions-League-Sieger aus dem Jahr 2021 ist nicht mehr in London.

Der nächste ablösefreie Streich

In Barcelona trifft der Däne, der einen Vertrag bis 2026 unterschrieben hat, auf Franck Kessié dessen ebenfalls ablösefreier Wechsel von der AC Milan am selben Tag bekannt gemacht wurde. Wie auch bei Kessié wurde im neuen Arbeitspapier des 26-Jährigen eine verankerte Ausstiegsklausel von 500 Millionen Euro aufgenommen.

Spanien wird für Christensen das vierte Land in seiner Laufbahn als Fußballer. 2012 war er aus dem dänischen Bröndby zur Juniorenabteilung des englischen Hauptstadtklubs Chelsea gewechselt, nach dem Abstecher in Deutschland entwickelte er sich bei seinem Stammverein zu einer festen Größe. Seit 2017 stand er in 136 Spielen (ein Tor) auf dem Feld, 2019 gewann er mit Chelsea auch die Europa League.

Die beiden größten internationalen Wettbewerbe sowie die Klub-WM sicherte sich Christensen als Teamkollege von Antonio Rüdiger. Ab sofort werden die beiden sich in den Clasicos gegenüberstehen. Der deutsche Nationalverteidiger Rüdiger wechselte kürzlich - ebenfalls ablösefrei - zu Champions-League-Sieger Real Madrid.