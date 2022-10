Fischer sitzt doch in Malmö auf der Union-Bank

Unions Trainer Urs Fischer kann beim Europa-League-Spiel der Eisernen bei Malmö FF auf der Bank Platz nehmen. Der Coach hat sich nach einer Corona-Infektion freigetestet.

In Malmö auf der Bank der Eisernen nach einer Corona-Infektion: Union-Trainer Urs Fischer. IMAGO/osnapix

Um 11.43 Uhr ist der Schweizer Coach des Bundesliga-Tabellenführers im Mannschaftshotel der Köpenicker angekommen und wird somit am Abend bei der Partie gegen den schwedischen Klub coachen.

Vorangegangen waren am Dienstag und Mittwoch negative Tests, nachdem zuvor drei Corona-Fälle bei Union bekannt wurden, die unter anderem auch Fischer betrafen.

Union ist in der Gruppe D der Europa League noch ohne Zähler. Dieses Schicksal teilen die Berliner mit Malmö, so dass das Duell am Donnerstagabend (18.45 Uhr, LIVE! bei kicker) für beide Mannschaften mindestens wegweisend ist.