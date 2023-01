Fischer bemängelt: "Es wirkte im Derby ein wenig verkrampft"

In dieser Saison hat Union Berlin bereits gute Erfahrungen mit dem VfL Wolfsburg gemacht. In der Bundesliga setzten sich die Eisernen mit 2:0 durch. Nun kommt es am Dienstag im Achtelfinale des DFB-Pokals zum zweiten Aufeinandertreffen. Die Vorzeichen sind diesmal aber ganz anders.

"Wir müssen unser Gesicht wieder zeigen": Urs Fischer war mit dem Derby nicht zufrieden. IMAGO/Jan Huebner