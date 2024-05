Munteres Treiben in Florenz: Nzola stellt in der Nachspielzeit auf 3:2

Die AC Florenz hat den Club Brügge im Halbfinal-Hinspiel der Conference League durch ein Tor in der Nachspielzeit mit 3:2 bezwungen und reist nun mit knappem Vorsprung im Gepäck nach Belgien.

In einem phasenweise turbulenten, über weite Strecken unterhaltsamen Spiel im Regen von Florenz ging die von Vincenzo Italiano gecoachte Fiorentina vor der Pause zweimal in Führung. Sottil mit einem sehenswerten Schlenzer ins rechte Eck bereits in der fünften Minute und Belotti per Drehschuss (37.) verliehen der Offensivkraft der Hausherren Ausdruck. Weitere Gelegenheiten vor allem im ersten Abschnitt und insbesondere durch den früheren Stuttgarter Gonzalez (9., 24.) sowie Beltran (44.) blieben ungenutzt.

Mit 2:1 ging es in die Kabinen, weil die Gäste zwischendurch einen von Biraghi verursachten Handelfmeter nach VAR-Check zugesprochen bekommen hatten. Kapitän Vanaken glich für die Elf von Trainer Nicky Hayen cool vom Punkt aus (17.).

Onyedika fliegt vom Platz

Im zweiten Durchgang schwächte sich Brügge zunächst selbst, weil sich der Nigerianer Onyedika zwei rustikale Gelb-Fouls leistete (59., 61.) und vom Feld geschickt wurde. Die etwas kuriose Konsequenz: Der Club Brügge glich in Unterzahl durch einen Zwei-Stationen-Konter zum 2:2 aus. Igor Thiago, der zum FC Brentford wechseln wird, erlief einen weiten Schlag von Spileers, gab seinen Gegenspielern das Nachsehen und vollendete im Strafraum per Schrägschuss ins linke untere Eck (63.).

Unerwarteter Ausgleich: Igor Thiago sorgte mit seinem Konter in Unterzahl bei den Fiorentina-Fans für zwischenzeitliches Entsetzen. IMAGO/Photo News

In der Schlussviertelstunde und weiterhin in Überzahl erhöhte die Fiorentina wieder den Druck, vermehrt stand Torjäger Belotti im Fokus. Als alles auf ein Remis in diesem Hinspiel hinzudeuten schien, war Nzola im gegnerischen Strafraum noch einmal hellwach und staubte nach seinem eigenen Pfostenschuss zum 3:2-Siegtreffer ab (90.+1).

Mit diesem knappen Resultat endete der erste Vergleich. Die AC will das Ergebnis im Rückspiel am kommenden Mittwoch (8. Mai, 18.45 Uhr) dann verteidigen, um den Einzug ins Finale von Athen (29.5.) zu schaffen.

Zunächst steht in der Liga das Auswärtsspiel bei Hellas Verona an (Sonntag, 15 Uhr). Brügge muss im Kampf um Punkte in Belgiens Oberhaus zum FC Royal Antwerp (Sonntag, 13.30 Uhr).