0,2 Sekunden vor Schluss: Österreich zwingt Finnland in die Knie

Österreich sorgt bei der Eishockey-WM in Tschechien weiter für die verrückten Dinge. Der furiosen Aufholjagd gegen Kanada ließ die Alpenrepublik am Donnerstag eines der wohl spätesten WM-Tore folgen.

Ein 5:6 im allerletzten Moment gegen die Schweiz kassiert, ein 1:6 gegen Kanada aufgeholt, um dann mit 6:7 zu verlieren - und nun ein beachtlicher Comeback-Sieg gegen die Finnen: Die Nationalmannschaft Österreichs schreibt bei der Eishockey-WM in Tschechien weiterhin die dicken Schlagzeilen.

Gegen Finnland lag das ÖEHV-Team nach dem ersten Abschnitt mit 0:2 im Hintertreffen. Die Dinge schienen ihren Lauf zu nehmen, nachdem Saku Mäenalanen (3.) und Oliver Kapanen (9.) für die Nordeuropäer getroffen hatten. Doch der Underdog um den starken David Kickert im Tor steckte nicht auf. Mario Huber sorgte in der 24. Minute für den Anschlusstreffer - und für mächtig Spannung im Schlussdrittel.

Baumgartners Treffer zählt

Dort brachte das Team um den NHL-Profi Marco Rossi (Minnesota Wild) die Finnen so richtig ins Schwitzen. Thimo Nickl schoss zehn Minuten vor dem Ende den 2:2-Ausgleich. Dann die Crunchtime: Benjamin Baumgartner aus Zell am See, einst von den New Jersey Devils gedraftet und in der abgelaufenen Saison in der Schweiz beim SC Bern unter Vertrag, trifft kurz vor der Schlusssirene zum viel umjubelten Siegtreffer. Oder doch zu spät? Die Torlinienkamera beweist in der Zeitlupe: 0,2 Sekunden vor der Sirene überquerte der flach geschossene Puck die Torlinie. Der Treffer wird gegeben, 3:2!

Perfekt war der erste Gruppensieg im vierten Anlauf. Mit nun vier Punkten dürfen die Österreicher in Sachen Abstiegskampf etwas durchschnaufen. Am Freitag geht es gegen Gastgeber Tschechien weiter, ehe die wohl wichtigeren Duelle mit Norwegen und Schlusslicht Großbritannien folgen.