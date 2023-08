Nach Startproblemen: Australien weist Geheimfavorit Finnland in die Schranken

Geheimfavorit unterliegt Titelanwärter - und zwar deutlich. Australien hat Finnland im ersten Spiel der deutschen Gruppe bei der Basketball-WM am Ende eindrucksvoll in die Schranken gewiesen.

Stopfer in Okinawa: Jack White punktet für Australien. AFP via Getty Images

Mitfavorit Australien ist mit einem letztlich problemlosen Auftaktsieg in die Weltmeisterschaft gestartet und hat sich vor dem Duell mit Deutschland in eine gute Ausgangslage gebracht. Angeführt von Spielmacher Josh Giddey von den Oklahoma City Thunder gewann der Olympia-Dritte am Freitag in Okinawa souverän mit 98:72 (45:40) gegen Finnland, dem einiges zugetraut wird bei diesem Turnier. Doch nach gutem Beginn und gewonnenem ersten Viertel (25:21) mussten die Nordeuropäer zügig abreißen lassen.

Der erst 20-jährige Point Guard Giddey steuerte 14 Punkte, neun Rebounds und acht Assists zum erwarteten Erfolg gegen den EM-Viertelfinalisten bei, verpasste also ein erstes Triple-Double bei dieser WM vor 5729 Fans nur knapp. Es wäre das erste Triple-Double in der WM-Historie überhaupt gewesen.

Mills punktet fleißig, Markkanen lässt Dreier liegen

Bester Werfer der "Boomers" war Routinier Patty Mills (35, ebenfalls OKC) mit 25 Zählern. Wagner-Teamkollege Joe Ingles (35) von den Orlando Magic sammelte 13 Punkte bei drei verwandelten Dreiern.

Finnlands NBA-Star Lauri Markkanen (26, Utah Jazz) gelangen 19 Punkte bei acht Rebounds. Der 2,13 Meter große Hoffnungsträger leistete sich aber zu viele Fehlwürfe von der Dreipunktelinie (1/7).

Zwei kommen durch

Neben Australien und Finnland spielen auch Deutschland und Japan in der schweren WM-Gruppe E. Die beiden Teams treffen am Nachmittag (14.10 Uhr/"MagentaSport") aufeinander. Am Sonntag (10.30 Uhr) sind die starken Australier dann Gegner des deutschen Teams um Kapitän Dennis Schröder. Zum Abschluss der Gruppenphase trifft Deutschland am Dienstag (9.30 Uhr) auf die Finnen. Nur die beiden besten Teams erreichen die Zwischenrunde, die ebenfalls im japanischen Okinawa stattfindet.