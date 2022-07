FIFAe World Cup: Zwei Deutsche in "Todesgruppe" C

Am Montag wurde nach den Play-offs zum FIFAe World Cup die Gruppenphase der FIFA-WM ausgelost. Die deutschen Einzelspieler erwartet dabei ein amtliches Programm.

Am Sonntagabend war es nach einem Entscheidungsspiel zwischen Benedikt 'BeneCR7' Bauer und Levy Finn 'levyfinn' Rieck klar: Vier Akteure aus der VBL werden Deutschland als Einzelspieler beim FIFAe World Cup in Kopenhagen repräsentieren. Einen Tag nach dieser Gewissheit wurden nun die Gruppen der WM ausgelost.

Spannend sind dabei aus deutscher Sicht die Gruppen B, C und D, in denen sich die vier Qualifikanten tummeln. Womit bereits eins klar ist: Zwei der deutschen Teilnehmer treffen schon in der Gruppenphase aufeinander. Erwischt hat es Koray 'Kkoray' Kücükgünar und Umut 'Umut' Gültekin, die in der "Todesgruppe" C auch noch auf den amtierenden eChampions-League-Sieger Nicolas 'Nicolas99FC' Villalba aus Argentinien treffen. Wer sich hier am Ende durchsetzen wird, dürfte zu den Favoriten auf den Titel zählen.

'BeneCR7' gegen 'Tekkz' - 'DullenMIKE' gegen eCL-Vize

In der Breite nicht ganz so extrem besetzt sind die Gruppen, in denen 'BeneCR7' und Dylan 'DullenMIKE' Neuhausen um das Weiterkommen kämpfen werden. Doch auch auf den amtierenden VBL-Champion Neuhausen und den Bochumer kommen spannende Aufgaben zu: Bauer hat in Gruppe B niemand geringeres als FIFA-Superstar Donovan 'Tekkz' Hunt zugelost bekommen. Gegen den Engländer von 'Fnatic' wird der VfL-Kollege von 'KKoray' sein ganzen Können zeigen müssen.

Die finalen Gruppen des FIFAe World Cups in Kopenhagen. FIFAe Twitter

'DullenMIKE' sammelt derweil ordentlich Länderpunkte, handelt es sich bei Gruppe D doch um die einzige Gruppe, in der kein Land doppelt vertreten ist. Aus dem bunten Strauß aus Asien, Nordamerika und Europa sticht auch hier ein Argentinier heraus. Matias 'matiasbonanno' Bonanno ist nicht weniger stark einzuschätzen als Landsmann Villalba. Nicht umsonst lieferten sich die beiden im Endspiel der eChampions League ein rein argentinisches Duell um den Titel.