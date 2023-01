FIFA-Weltfußballerin: Popp und Oberdorf Kandidatinnen

Die FIFA hat die Kandidatenliste für die Wahl zur FIFA-Weltfußballerin veröffentlicht. Deutschland ist wie bei den Torhüterinnen zweimal vertreten, bei den Trainerinnen steht Martina Voss-Tecklenburg zur Wahl.

Insgesamt 14 Namen stehen auf der Vorauswahl zur FIFA-Weltfußballerin, die der Weltverband am Donnerstag veröffentlichte: Mit dabei sind auch Alexandra Popp und Lena Oberdorf.

Beide konnten in der vergangenen Saison mit dem VfL Wolfsburg das Double feiern, in der Champions League drangen die Wölfinnen bis in das Halbfinale vor. Bei der EM in England, die für Deutschland mit der Final-Niederlage in Wembley gegen England (1:2) geendet hatte, waren Popp und Oberdorf tragende Säulen. Popp schoss bei der Endrunde genau wie die Engländerin Beath Mead sechs Tore, den Titel der Torschützenkönigin sicherte sich aber aufgrund von fünf Vorlagen die Europameisterin. Oberdorf wurde wie Popp in das All-Star-Team der UEFA gewählt und als beste junge Spielerin des Turniers ausgezeichnet. Später landete sie bei den folgenden UEFA-Awards zu Europas Fußballerin des Jahres auf Rang drei.

Das deutsche Duo sieht sich aber starker Konkurrenz gegenüber: Vor allem Alexia Putellas vom FC Barcelona. Die Offensivspielerin ist nicht nur Titelverteidigerin, sondern gewann in diesem Jahr auch die Wahl zu Europas Fußballerin des Jahres. Sie holte in Spanien das Double und scheiterte in der Champions League erst im Finale an Olympique Lyon (1:3). Allerdings verpasste sie die EM und den Rest des Sportjahres wegen eines Kreuzbandrisses. Auch die Engländerinnen werden bei der Ehrung, die am 27. Februar stattfinden wird, ein Wörtchen mitreden. Denn neben Mead schafften vom Europameister noch Spielführerin Leah Williamson und Keira Walsh, die zur Spielerin des Finals gewählt wurde, den Sprung auf die Liste.

Deutschland auch bei Trainerinnen und Torhüterinnen vertreten - Wiegman zum Dritten?

Auch in den Kategorien FIFA-Welttorhüterinnen und FIFA-Welttrainerinnen ist Deutschland vertreten, bei den Goalies sogar zweimal: Merle Frohms (Wolfsburg) und Ann-Kathrin Berger (Chelsea FCW) stehen zur Wahl. Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg ist eine von sechs zur Wahl stehenden Trainerinnen. Doch bei den Trainerinnen dürfte wohl kein Weg an Sarina Wiegman vorbeiführen, die die Engländerinnen zum Triumph bei der Heim-EM geführt hatte und zur ersten Trainerin wurde, die mit zwei Nationen den EM-Titel gewann: Bereits 2017 hatte sie mit ihrem Heimatland Niederlande triumphiert, auch damals wurde sie wie auch 2020 zur FIFA-Welttrainerin gewählt.

Bei der Preisverleihung können auch Fans mitbestimmen, auf der offiziellen Seite kann man sich registrieren und anschließend seinen persönlichen Favoriten eine Stimme geben. Fans machen gemeinsam mit Medienvertretern die Hälfte der Stimmen aus, die andere Hälfte setzt sich aus dem Stimmen der Kapitäne und Trainer aller Nationalmannschaften zusammen. Am 27. Februar 2023 werden die Awards bei einer Gala vergeben.