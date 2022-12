FIFA dominiert: EA zieht Jahresfazit

Der nahende Jahresabschluss lädt zum Resümieren ein. Auch Electronic Arts ließ 2022 Revue passieren - wobei FIFA besonders herausstach.

Dass FIFA 23 einmal mehr EA SPORTS' Zugpferd werden würde, hatte sich schon in der Release-Woche angedeutet. Bereits in dieser hatte der neue Ableger seinen Vorgänger in diversen Statistiken übertroffen und neue Rekorde aufgestellt. Zum Jahresabschluss zog Mutterkonzern Electronic Arts (EA) nun ein Resümee und veröffentlichte in einem "Year in Gaming 2022"-Bericht weitere beeindruckende Zahlen zu der Fußball-Simulation.

Weltweiter Gaming-Hit

In über 200 Ländern würden FIFA 22 und 23 gespielt, satte 14 Milliarden Partien seien inzwischen absolviert - zumindest, wenn man FUT Moments, den neuen Spielmodus in FIFA Ultimate Team (FUT) mitzählt. In diesem werden Spieler immer wieder in wechselnde Szenarien geworfen und müssen gewisse Aufgaben erfüllen. Aufgrund der Kürze dieser Aufgaben dürfte die Zahl der Matches also ein wenig geschönt sein, ist aber nichts desto trotz beeindruckend.

Wie beliebt FUT als den Moments übergeordneter Modus ist, verdeutlicht die Zahl der neu gegründeten Ultimate-Team-Mannschaften: 28,8 Millionen Vereine debütierten 2022. Dem gegenüber stehen 17,5 Millionen kreierte Spieler für VOLTA und Pro Clubs sowie 13,1 Millionen selbst erstellte Klubs im Karrieremodus. FUT bleibt somit das Nonplusultra der FIFA-Reihe.

Viel diskutiert worden war vor dem Release des aktuellen Serienablegers die neu integrierte Funktion des Crossplays. Nach knapp drei Monaten ist nun klar: Die Funktion wird angenommen und gern genutzt. Knapp 305 Millionen Crossplay-Partien gab es laut EA bisher. Besonders krachen ließen es die Spieler erwartungsgemäß in der Offensive: Unglaubliche 32,6 Milliarden Tore verbuchte der Publisher bisher. Bei diesen Zahlen ist es kein Wunder, dass es sich bei FIFA 2022 um das beliebteste Franchise aus dem Hause EA handelte.