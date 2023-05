FIFA 23: Voting zum POTS der Premier League gestartet - Spendiert EA eine SBC?

Die Wahl zum Spieler des Jahres der Premier League ist gestartet. Sieben Akteure stehen zur Wahl, darunter Erling Haaland. Ob der Sieger eine Spezialkarte in FIFA Ultimate Team (FUT) bekommt, ist unklar.

Wird Erling Haaland Player of the Season in FIFA 23? IMAGO/PA Images

Nach dem TOTS ist vor dem POTS - zumindest gilt das für die Premier League. Ist das Team of the Season seit einigen Wochen veröffentlicht, folgt nun die Wahl zum Player of the Season. Zur Wahl stehen sieben Akteure: Erling Haaland, Kevin De Bruyne, Harry Kane, Marcus Rashford, Kieran Trippier, Martin Ödegaard und Bukayo Saka.

Bis Montag, den 22.05.2023, können Fans auf der Webseite von EA SPORTS ihre Stimme abgeben. Diese werden dann mit denen einiger Fußball-Experten kombiniert. Wer gewonnen hat, soll schließlich am darauffolgenden Samstag verkündet werden.

Neue Spezialkarte? Ungewiss!

Ob der Gewinner eine besondere FUT-Auszeichnung bekommt, ist unklar. Denn anders als beim Player of the Month gibt es seit FIFA 20 für den Spieler der Saison keine Spezialkarte mehr. Die letzte dieser Art erhielt Kevin De Bruyne, wodurch er binnen kürzester Zeit zwei 99er-Items erhielt. FIFA 23 gäbe es zumindest etwas Spielraum, schmückt die diesjährige Karte "nur" eine 97.

Gute Erfolgsaussichten auf den Titel dürfte Erling Haaland von Manchester City haben. Zusammen mit eben jenem Kevin De Bruyne führt er bezüglich der Ratings das Team of the Season der Premier League an.

Rekordtorschütze könnte mit den Skyblues Geschichte schreiben

Der ehemalige Dortmunder knackte zuletzt den Torrekord in der englischen Eliteliga. Beim 3:0 über West Ham United vor zwei Wochen erzielte er sein 35. Saisontor - übertraf damit Andy Cole und Alan Shearer. Beide stellten die bisherige Bestmarke von 34 Treffern. "Meine Gedanken sind bei Alan Shearer in dieser schwierigen Zeit", twitterte Gary Lineker damals ironisch.

Seither legte Haaland noch ein Tor obendrauf und überholte den FC Arsenal im Titelrennen. Außerdem steht er mit Manchester City im Finale der Champions League. Am 10. Juni könnten die Skyblues zum ersten Mal in ihrer Vereinsgeschichte den Henkelpott gewinnen. Gegner ist Inter Mailand.