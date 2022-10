FIFA 23: Title Update 1 soll Startprobleme auf dem PC beheben

Wer FIFA 23 in der ersten Woche spielen wollte, kam auf dem PC oft gar nicht erst dazu - Fehlermeldungen verhinderten den Start des Spiels. Title Update 1 soll diese beheben.

"Größtenteils negativ" - das ist die aktuelle Durchschnittswertung der Steam-Community für FIFA 23. Viele Spielende auf dem PC konnten nicht einmal das Startmenü der Fußball-Simulation erreichen. Entweder verhinderten Fehlermeldungen den Start des Spiels oder der Bildschirm fror während des Ladens ein.

Um die technischen Probleme der PC-Version anzugehen, hat EA SPORTS im Laufe des Dienstagabends bereits Title Update 1 veröffentlicht. Dieses soll drei mögliche angezeigte Fehler beim Start von FIFA 23 beheben.

"Wir verstehen die Frustration"

Folgende Meldungen sollen beim Start jetzt der Vergangenheit angehören:

- "Failure to update process" (Fehler beim Aktualisierungsprozess)

- "Can’t start system service" (Systemdienst kann nicht gestartet werden)

- "The application has encountered an unrecoverable error" ("Die Anwendung hat einen nicht zu behebenden Fehler festgestellt)

Zudem sollen bei Spielenden, die tatsächlich ins Spiel kamen, Stabilitätsprobleme möglich gewesen sein, die durch einen angeschlossenen Controller mit "Force Feedback" verursacht wurden. Auch dieser technische Fehler soll mit Title Update 1 der Vergangenheit angehören.

EA SPORTS sei weiterhin bemüht, Fehlermeldungen der PC-Version nachzugehen und motiviert Spielende, diese zu melden: "Wir verstehen die Frustration unserer PC-Community und möchten allen danken, die uns Feedback gegeben haben." Title Update 1 ist für die PC-Version von FIFA 23 seit gestern Abend erhältlich.

Bereits Web- und Companion-App kämpften zum Start mit massiven Fehlern. Auch nach den getätigten Anpassungen des gestrigen Patchs berichten Spielende unter dem Twitter-Post zum Title Update weiterhin von Fehlern beim Start oder im Spiel.