FIFA-23-Orakel wählt Argentinien: Steht der Weltmeister schon fest?

Geht es nach EA SPORTS, steht der kommende Weltmeister bereits fest. Bei einer Simulation der WM in FIFA 23 setzte sich Argentinien durch. Behält der Publisher damit erneut Recht?

Im Duell um den Titel kam es dabei zu einem echten Prestigeduell, niemand geringeres als die brasilianische Selecao wartete auf die Albiceleste. Ein Duell, bei dem natürlich die beiden PSG-Kollegen Lionel Messi und Neymar besonders im Fokus standen. Spielentscheidend sollte jedoch nur einer der beiden werden: La Pulga, der seine Argentinier mit dem 1:0-Siegtreffer zum WM-Titel schoss und sich endgültig unsterblich machte.

Setzt EA den Lauf fort?

Ein märchenhafter Ausgang der wohl letzten Weltmeisterschaft des vielleicht besten Fußballers aller Zeiten - und statistisch gesehen kein unwahrscheinlicher. Denn EA SPORTS versteht es durchaus, WM-Endrunden zu tippen. Bei den letzten drei Turnieren 2010, 2014 und 2018 lag die Simulation hinsichtlich des späteren Siegers jeweils richtig.

Messi, inzwischen 35 Jahre alt, kann sich also wohl Hoffnungen machen, mit dem Erklimmen des Throns den letzten großen Pokal abzuräumen, der ihm in seiner schier unglaublichen Sammlung noch fehlt. Außerdem würde er mit Diego Maradona gleichziehen. Der inzwischen verstorbene Volksheld hatte die Gauchos 1986 unter anderem mit zwei legendären Treffern im Viertelfinale gegen England, darunter das Tor mit der "Hand Gottes", zum letzten WM-Titel geführt.

Messi brilliert in jeder Hinsicht

EA SPORTS ging in seiner Simulation der Endrunde in Katar allerdings noch zwei Schritte weiter. Nicht nur sicherte sich Messi mit seinem Team den Sieg und steuerte den entscheidenden Treffer im Finale bei, er wurde auch noch Torschützenkönig des Turniers (acht Tore in sieben Spielen) und folgerichtig zum besten Spieler der Weltmeisterschaft gewählt.

Von DFB-Akteuren keine Spur: Die Toptorschützen der simulierten WM in FIFA 23. EA SPORTS

Deutlich enger ging es derweil bei der Wahl des besten Torhüters der FIFA-Vorhersage zu. Gleich vier Keeper waren gleichauf: Portugals Rui Patricio, Kroatiens Dominik Livakovic, Brasiliens Alisson und Argentiniens Emiliano Martinez. Von Manuel Neuer keine Spur, ging der Goldene Handschuh schlussendlich ebenso nach Argentinien, da Martinez von den besten Torhütern am weitesten im Turnier gekommen war.

Finalteilnehmer dominieren Team of the Tournament

Somit stand der Schlussmann, der auf Vereinsebene den Kasten von Aston Villa hütet, auch im Team des Turniers zwischen den Pfosten. Die Viererkette vor ihm setzte sich in dem 4-2-4-System aus Joao Cancelo, Raphael Varane, Marquinhos und Marcos Acuna zusammen. Im Mittelfeld agierten Leandro Paredes und Rodrigo de Paul, auf den Flügeln Lionel Messi und Vinicius Junior und im Doppelsturm Kylian Mbappé sowie Richarlison.