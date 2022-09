FIFA 23: Mit Ted Lasso an den AFC Richmond glauben

Überraschung für Fans der Serie "Ted Lasso". In FIFA 23 werden der Trainer und der AFC Richmond authentisch dargestellt und stehen in zahlreichen Spielmodi zur Verfügung.

Künftig auch in FIFA 23 an der Seitenlinie unterwegs: ACF-Richmond-Coach Ted Lasso. EA SPORTS

Möglich sei dies laut EA SPORTS aufgrund einer Kooperation mit Warner Bros. Interactive, dem Rechteinhaber der beliebten Comedy-Serie. Umfassen wird die Zusammenarbeit eine authentische Darstellung des Trainers, der Spieler und der Spielstätte des AFC Richmond. Ted Lasso wird sein Team um Roy Kent und Jamie Tartt zukünftig also auch in FIFA 23 an der Nelson Road zum Sieg coachen können und sogar einer der neuen realistischen Trainer werden.

Alle Spielmodi profitieren

Spielen kann man den Verein im Karrieremodus, in Online- und Offline-Freundschaftsspielen und Online Saisons. Doch auch FUT- und Pro-Club-Spieler kommen auf ihre Kosten: In beiden Modi wird es zahlreiche Verbrauchsgegenstände der Greyhounds geben. Darunter beispielsweise Trikots oder Choreos. In FUT sollen sogar die beiden Trainer Ted Lasso und Coach Beard verfügbar sein. Erspielen kann man sich die Items in Ultimate Team über Challenges.

Das ist definitiv einer der schönsten Momente. Ted-Lasso-Darsteller Jason Sudeikis

Für Jason Sudeikis, Darsteller von Ted Lasso, ist es eine ganz besondere Ehre, Teil von FIFA 23 zu sein: "Es macht mich sehr glücklich und unheimlich dankbar, wie viele ganz besondere Momente ich in meiner Karriere schon erleben durfte. Und das ist definitiv einer der schönsten Momente."

Auch die Nelson Road wird in FIFA 23 entsprechend der Serie nachgebildet. EA SPORTS

Auch Brett Goldstein, in der Serie als Roy Kent unterwegs, zeigte sich begeistert von der Möglichkeit: "Es ist unglaublich cool, in FIFA zu sein", so Goldstein, der schon einen ganz besonderen Plan hat: "Ich freue mich darauf, meinen Neffen im Spiel zu besiegen, wobei er als Jamie Tartt spielt und ich als Roy Kent. Er wird stinksauer sein.“