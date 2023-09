FIFA 23: Katastrophen-Glitch für unendlich Münzen und Karten? EA reagiert mit Hotfix

In der letzten Woche vor dem Early-Access-Start von EA SPORTS FC 24 ist es in FIFA 23 Ultimate Team (FUT) zu einem gigantischen Fehler gekommen. Zugunsten der Spieler, die kurzzeitig ganz groß abräumen konnten.

Kurzzeitig waren die Münzen in FUT 23 kostenlos zu haben. playstation.com

Unendlich Münzen und Spielerkarten in FUT? Der Traum vieler Fans. Am Mittwochmorgen ist er Realität geworden. Diverse Content Creator berichteten auf X (vormals Twitter) von einem Glitch in FIFA 23, der massive Vorteile für die Spieler mit sich brachte. Betroffen waren SBCs und Schnellverkäufe, bei denen die jeweiligen Objekte nicht aus dem eigenen Klub verschwanden. Entsprechend konnten ohne Einsatz die Rewards eingefahren werden.

Beim Abschluss von SBCs blieben die eigentlich geopferten Karten den Spielern erhalten, sie bekamen aber dennoch die Packs oder Spezial-Items. Beim Schnellverkauf seinerseits wurden die Objekte nicht abgestoßen, die Münzen aber eingenommen. EA SPORTS hat auf diesen Umstand inzwischen offenbar mit einem Hotfix reagiert, seit dem späten Vormittag kann der Glitch nicht mehr genutzt werden. Ein offizielles Statement des Entwicklers steht aber noch aus.

"Ich habe noch nie einen so schlimmen Fehler gesehen"

Viele X-Nutzer spekulieren nun, welche Konsequenzen dieses kurze Fenster und dessen Nutzung nach sich ziehen könnte. Im Raum steht, dass EA SPORTS alle Transaktionen nachträglich korrigiert - die Karten also doch noch aus den Klubs einzieht. Diese mögliche Maßnahme könnte auch mit Kompensationen einhergehen. Teile der Community warnen auch vor Strafen. Sie befürchten eine Bannwelle, die auch für EA SPORTS FC 24 gelten könnte.

Wie auch immer der Publisher auf den eigenen Fehler und die Exploits der Community weiterhin reagieren mag: Dem Spott seiner Anhänger kann er sich gewiss sein. "EA kann froh sein, dass es die letzte Woche von FIFA 23 ist. Ich habe noch nie einen so schlimmen Fehler gesehen", teilte der X-Account 'Riggers' mit seinen fast 70.000 Followern. "Wie hat EA noch im September einen unendlichen Münzen- und Pack-Glitch hinbekommen?", fragte 'FUTZone'.

Dieser Patzer reiht sich nahtlos in die Fehler von FUT 23 ein. Ende August hatte EA SPORTS eine Level-Up-Panne hingelegt, zwei Wochen zuvor mussten Futties-Karten ausgebessert werden. Im späten Juli hatte die Futties-Promo schon für einen "neuen Tiefpunkt für EA" gesorgt. Mit dem Early-Access-Release von EA SPORTS FC 24 am 22. September dürfte allerdings kaum mehr jemand darüber sprechen.