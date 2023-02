FIFA 23 Future Stars: Community-Votes gegen die Leaks

Leaks gehören in FIFA 23 zum Tagesgeschäft. Immer wieder sind Spezialkarten bereits vor Release bekannt. Dagegen geht EA SPORTS nun bei den Future Stars mit einer altbekannten Methode vor.

Erneut sollen in FIFA 23 Community-Votes die Spannung um einen Future Star aufrecht erhalten. EA SPORTS

Wer FIFA 23 spielt und sich auf Twitter, Reddit oder anderen sozialen Medien bewegt, kann ihnen kaum ausweichen: Leaks. Zu jeder neuen Promo häufen sich diese, die mit erstaunlicher Genauigkeit die erscheinenden Spezialkarten voraussagen.

Auch das Team of the Year (TOTY) war betroffen. Im Rahmen der "Future Stars"-Promo gibt EA SPORTS dieser Entwicklung Contra und setzt dabei auf ein bekanntes Modell aus dem letztjährigen Ableger.

Umfragen gegen ausbleibende Spannung

Denn bereits in FIFA 22 sorgten die durchgesickerten Items für ausbleibende Spannung bei Ultimate-Team-Spielern. Damals reagierte der Publisher ebenfalls im Zuge der Future Stars auf diese Problematik. Um für mehr Spannung und Interaktion mit der Spielerschaft zu sorgen, veröffentlichte EA SPORTS via Twitter Umfragen.

In diesen konnten Fans über eine kommende Spezialkarte mitbestimmen, die dann via Squad Building Challenge (SBC) erhältlich wurde. Eine Strategie, die nun wiederholt Anwendung findet.

Denn am Sonntagabend ging auf dem offiziellen Twitter-Account von EA SPORTS FIFA erneut eine Umfrage online, welche eine kommende SBC-Karte beeinflussen soll. "Wir haben ein aufstrebendes Talent gescoutet, das ihr für euer Ultimate Team verpflichten werden könnt. Aber unsere Trainer müssen wissen, worauf sie ihre Entwicklung fokussieren sollen", heißt es in dem Tweet, unter dem User zwischen Tempo und Dribbling abstimmen konnten.

Wenig überraschend setzte sich dabei Tempo mit über 65 Prozent durch. In der seit Jahren monotonen Meta der Fußballsimulation ist schließlich kaum ein anderer Wert so wichtig.

Schnitzeljagd ist eröffnet

Trotz des in diesem Fall erwartbaren Ausgangs, findet die Maßnahme aber großen Anklang. Insgesamt wurden über 100.000 Stimmen abgegeben. Kein Wunder, kombiniert diese Taktik doch Teilhabe der Spielerschaft mit einer Art Schnitzeljagd - während die Community mit jedem Hinweis miträtseln kann, welcher Spieler am Ende ein Future Star wird. Mehr als der Tempo-Fokus ist bisher aber nicht bekannt. Es bleibt also tatsächlich spannend.