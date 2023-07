Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang hat den finalen Nachweis nicht erbracht, der beste Spieler der Welt zu sein. Der Däne scheiterte im Viertelfinale des FIFAe World Cup 2023. Mit dem verbleibenden Feld hatte wohl niemand gerechnet.

Im Februar 2022 hatte Anders 'RBLZ_Vejrgang' Vejrgang selbst bereits geglaubt, "der aktuell beste Spieler der Welt" zu sein. Den finalen Nachweis bleibt er fast anderthalb Jahre später noch schuldig. Zu erbringen gewesen war er beim FIFAe World Cup - dort musste der Däne im Viertelfinale die Segel streichen. Das FIFA-Wunderkind scheiterte an Francesco 'Obrun2002' Tagliafierro. Selbst der Italiener behauptete im Nachklang allerdings, den "wohl Besten" geschlagen zu haben.

FIFA-Wunderkind kassiert 0:3 gegen 'Obrun2002'

Warum viele ihn für ebenjenen halten, hatte 'RBLZ_Vejrgang' im Hinspiel des Viertelfinals zeigen können. Kurz vor der Pause mit 0:1 in Rückstand geraten, drehte er die Partie im zweiten Durchgang unaufgeregt - per Doppelschlag in der 50. und 55. Ingame-Minute. Der 2:1-Erfolg bedeutete eine gute Ausgangslage für das Rückspiel, in dem jedoch kaum mehr etwas funktionieren sollte.

'Obrun2002' ging schon nach zehn Ingame-Minuten per Volleyschuss in Führungt. In der zweiten Halbzeit erhöhte Tagliafierro schnell (50.), die Entscheidung erzwang er nach einem Konter in der Schlussphase (80.). Das 0:3 aus Sicht von Vejrgang klingt deutlich, der Leipziger hatte selbst jedoch einige gute Gelegenheiten liegen lassen. Gefasst gratulierte er anschließend seinem Gegner, der nun als Top-Favorit auf den WM-Titel gilt.

Ich glaube, dass Obrun im restlichen Turnierbaum der Einzige ist, der Anders schlagen kann. Mit allen anderen hätte er nicht mal ansatzweise Probleme gehabt. Daniel 'Fehrminator' Fehr, Coach von RB Leipzig

"Es sind unglückliche Gegentore gewesen", analysierte RB-Coach Daniel 'Fehrminator' Fehr gegenüber kicker eSport. "Auf der anderen Seite hatte er auch zwei, drei große Chancen, die nicht reingehen." Letztlich hätten "Kleinigkeiten" den Ausschlag zugunsten des Kontrahenten gegeben. "Es ist ärgerlich, weil ich glaube, dass Obrun im restlichen Turnierbaum der Einzige ist, der Anders schlagen kann", sagte Fehr. "Mit allen anderen Gegnern hätte er nicht mal ansatzweise Probleme gehabt."

Wurden 'RBLZ_Vejrgang' die "Zufälle" zum Verhängnis?

Erfahren wird die eSport-Welt nie, ob 'RBLZ_Vejrgang' sich im weiteren Verlauf des FIFAe World Cup durchgesetzt hätte. Für 'Fehrminator' ist sein Schützling derzeit dennoch der viel zitierte beste Spieler der Welt: "Ich glaube, da gibt es aktuell auch keine zwei Meinungen. Er spielt einfach auf einem ganz anderen Niveau." Warum hat es dann gegen 'Obrun2002' nicht zum Halbfinaleinzug gereicht?

"Obrun nutzt sehr oft die Bugs, woraus zufällige Dinge entstehen", erklärte Fehr. "Anders ist jemand, der seine Gegner liest und immer weiß, was als Nächstes passiert. Aber gegen Zufälle kannst du manchmal perfekt verteidigen und wirst trotzdem bestraft." Als weiterer Faktor könnten die anhaltenden technischen Probleme in Riad angeführt werden. Laut dem Leipzig-Trainer durfte der FeCWC-Sieger kein einziges Aufwärmspiel auf der Bühne absolvieren.

'Tekkz' und 'EmreYilmaz' verpassen Comeback

Diese Schwierigkeiten hatten schon dazu geführt, dass der Anstoß zum Achtelfinale um mehr als zwei Stunden verschoben wurde. Vejrgang erledigte seine Aufgabe gegen den Portugiesen Daniel 'DFernandes' Fernandes (1:0 und 2:2) dennoch. Ganz anders die Mitfavoriten Donovan 'Tekkz' Hunt und Emre 'EmreYilmaz' Yilmaz. Der Engländer schied in der ersten K.-o.-Runde gegen den Brasilianer Paulo 'PHzin' Chaves (0:3 und 4:2) aus. eChampions-League-Sieger 'EmreYilmaz' musste sich dem Australier Mark 'Mark11' Zakhary (1:5 und 4:1) geschlagen geben - seine Aufholjagd war nicht von Erfolg gekrönt.

Auch Diogo 'Tuga810' Pombo und der saudi-arabische Lokalmatador Ahmad 'AboMakkah' Mujahid verpassten wie das deutsche FeWC-Duo den Sprung unter die besten Acht. Der Dienstag brachte ein echtes Favoritensterben mit sich - und folglich auch Überraschungen im Halbfinale. Dort treffen am Mittwoch der Niederländer Manuel 'ManuBachoore' Bachoore und 'Obrun2002' sowie 'PHzin' und 'Mark11' aufeinander. Eine Konstellation, wie sie wohl kein FIFA-eSport-Experte vor dem Achtelfinale vorhergesagt hatte. Alle weiteren Ergebnisse gibt es bei uns in der Spieltagsübersicht.