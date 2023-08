Feuertaufe für Zwarts bei heißem Pokalspiel?

Das Toto-Pokal-Zweitrundenspiel in Aindling könnte ein willkommener Anlass sein, Sturm-Neuzugang Joel Zwarts (24) ans Team heranzuführen - mit ein paar Toren beim Landesliga-Aufsteiger?

Nach dem tadellosen Auftritt beim 2:0 gegen Mannheim zum Drittliga-Auftakt wollen die runderneuerten Löwen auch im Landespokal eine gute Figur abgeben. Gegner ist Landesligist TSV Aindling, der im Stadion am Schüsselhauser Kreuz am Dienstag (17 Uhr) zum Zweitrundenspiel bittet.

Dort ging es in der Vergangenheit in Duellen zwischen den Amateuren der Sechzger mit Aindling "oft heiß her, wobei es neben verbalen Auseinandersetzungen durchaus auch mal handgreiflich wurde", schreibt der TSV 1860 München in seinem Gegnerportrait. Gerade gegen Ende des letzten Jahrhunderts sollen die Amateure "meist unfreundlich begrüßt" worden sein.

"Aber das ist lange her und natürlich hoffen wir sehr, dass heute alles ruhig bleibt und die Löwen auf dem Platz schnell dafür sorgen, dass auf den Rängen bei den Gastgebern schnell Ruhe einkehren wird", lautet der Plan des Drittligisten.

Zwarts - "ein Typ mit Ecken und Kanten"

Ob und wie lange Sturm-Neuzugang Joel Zwarts spielen wird, ließ Trainer Maurizio Jacobacci offen. "Wir werden sehen, was das Beste für den Spieler und für das Team ist. Die Vorbereitung auf das Duisburg-Spiel steht über allem."

Mittelfristig ist Jacobacci überzeugt, dass Zwarts den Löwen-Sturm auf ein neues Level heben wird. Der Italo-Schweizer, einst selbst Stürmer, sagt über die Qualitäten seines 13. Sommerneuzugangs. "Er ist schnell, kopfballstark, kann den Ball gut festmachen und sich gegen robuste Gegner zur Wehr setzen - ein Typ mit Ecken und Kanten."

Genau so einer hat den Löwen gefehlt, wobei Jacobacci den neuen Niederländer als sinnvolle Ergänzung zu den bereits vorhandenen Angreifern sieht. "Wir haben mit Sulejmani und Lakenmacher noch verschiedene Stürmertypen", betont der 1860-Coach und ergänzt: "Wir sind jetzt so gut aufgestellt, dass wir auf verschiedene Situationen reagieren können." Auch auf eine unbequeme Aufgabe im Toto-Pokal?