"Feste Größe": Koronkiewicz hält Viktoria Köln weiterhin die Treue

Patrick Koronkiewicz (31) und Viktoria Köln haben sich auf eine Vertragsverlängerung verständigt. Damit bleibt der dienstälteste Profi bei den Rheinländern an Bord.

Koronkiewicz spielt bereits seit 2014 für Viktoria Köln, der Rechtsverteidiger absolvierte seitdem 207 Spiele, davon 57 in der 3. Liga.

Wir sind froh, dass er auch in der neuen Saison wieder in unserem Team ist. Olaf Janßen

Olaf Janßen freut sich über die Fortsetzung der Zusammenarbeit und lobt den Routinier: "Paco war in all den Jahren immer eine sehr verlässliche Größe. Im vergangenen Jahr hat ihn die schwere Verletzung leider einige Monate gekostet. Aber er hat sich danach wieder bravourös zurückgekämpft. Wir sind froh, dass er auch in der neuen Saison wieder in unserem Team ist", wird der Cheftrainer auf der vereinseigenen Website zitiert.

Koronkiewicz, der aufgrund einer Muskelverletzung erst im letzten Hinrundenspiel gegen Eintracht Braunschweig zu seinem ersten Saisoneinsatz gekommen war, hofft darauf, "meinen Beitrag zu einer sorgenfreieren Saison als der abgelaufenen leisten zu können und bin guter Dinge, dass uns dies als Team gelingt".

Viktoria hatte zunächst einen schwachen Saisonstart hingelegt, sich im Laufe der Spielzeit jedoch aus der Abstiegszone gearbeitet und die Saison auf Platz 13 beendet.