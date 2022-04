Feier schon am Sonntag? So wird RB Salzburg österreichischer Meister

RB Salzburg könnte bereits an diesem Sonntag als österreichischer Meister feststehen. Dafür benötigt die Elf von Matthias Jaissle neben einem Sieg bei der Wiener Austria auch Schützenhilfe von Rapid.

RB Salzburg zieht in der österreichischen Bundesliga auch in diesem Jahr unbeirrt seine Kreise. Weder der Umbruch im Sommer noch die Punkteteilung im Frühjahr beim LASK konnten die Mozartstädter aufhalten. Die neunte Meisterschaft in Folge scheint nur mehr eine Frage der Zeit zu sein. Die erste Möglichkeit auf den neuerlichen Titelgewinn bietet sich der Mannschaft von Matthias Jaissle bereits am Sonntag.

Sollte Salzburg das Auswärtsspiel bei der Wiener Austria gewinnen und Sturm Graz gleichzeitig gegen Rapid Wien verlieren, wäre der Serienmeister nicht mehr von der Spitze zu verdrängen. Zwar hätten die Grazer noch die Chance, punktemäßig mit den Salzburgern gleichzuziehen, allerdings würde in diesem Fall das direkte Duell als erster entscheidender Faktor herhalten - und mit drei Siegen aus den bisherigen drei Duellen geht dieses unabhängig vom letzten Aufeinandertreffen am 27. April an die Jaissle-Elf.

Jaissle schiebt Gedanken an Meisterkür beiseite

"Dass wir unter Umständen schon an diesem Wochenende Meister werden können, spielt in der Vorbereitung absolut keine Rolle. Dazu müsste ja schon auch ein bisschen was zusammenkommen. Wir müssen uns auf unser Spiel und unsere Leistung konzentrieren. Damit sind wir bisher sehr gut gefahren, das sollten wir so auch beibehalten", schob Jaissle Gedanken an eine mögliche Meisterkür in Wien beiseite. Es wäre die 13. für den Klub aus der Mozartstadt.

Zu Gast ist Salzburg bei Austria Wien am Sonntag ab 14.30 Uhr.