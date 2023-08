Fehlstarter FC Eilenburg: Warme Worte und viel Herzblut

Der Saisonstart in der Regionalliga Nordost hat für den FC Eilenburg nichts Zählbares abgeworfen. Bei den Nordsachsen ist der Glaube an den eingeschlagenen Weg dennoch ungebrochen, was zu einem kleinen Teil auch an den lobenden Worten der Konkurrenz liegen könnte.

MEHR ZUR REGIONALLIGA NORDOST Startseite

Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

Regionalliga-Rückkehrer FC Eilenburg steht nach vier Spielen ohne Punkte da und ist Schlusslicht in der Regionalliga Nordost. "Natürlich hätten wir gern Punkte, aber uns war doch klar, dass die Saison schwer wird", erklärte Sportchef Stephan Hofmann nach dem 1:3 am Samstag gegen den BFC Dynamo. Man werde definitiv nichts in Frage stellen, so Hofmann, der Gelassenheit ausstrahlt und auf die Premierensaison 2021/22 verweist. Damals klappte es am 14. Spieltag (3:1 gegen Germania Halberstadt) mit dem ersten Sieg. Eilenburg stieg zwar als Fünftletzter ab, dieser Platz würde in dieser Spielzeit allerdings für den Klassenerhalt reichen.

Die Leistungen, die die Feierabend-Fußballer abliefern, stimmen positiv, sagt Hofmann. Die Top-Klubs Babelsberg (1:0), Lok Leipzig (2:1) und BFC Dynamo (3:1) quälten sich und feierten am Ende glückliche Siege. Danach hagelte es warme Worte der gegnerischen Trainer, aber "Punkte wären uns lieber", sagt Lennert Möbius. Der Rechtsaußen hatte gegen Lok und den BFC Topchancen, scheiterte aber entweder am Torwart oder dem Pfosten. "Das ärgert mich selbst am meisten", sagt das 20-jährige Eigengewächs der Nordsachsen. Den Eilenburgern fehlt es generell an Kaltschnäuzigkeit vor dem Tor. "Unsere Chancenverwertung muss besser werden. Wir brauchen zu viele Möglichkeiten für einen Treffer", so Hofmann.

Die Viererkette wackelt

Noch nicht auf Regionalliga-Niveau war in einigen Situationen auch die Viererkette. Gegen Lok Leipzig wechselte Trainer Sascha Prüfer mit Kilian Zaruba und Alex Vogel beide Außenverteidiger zur Pause aus, weil sie bei Durchbrüchen immer wieder wackelten. Gegen den BFC patzte Innenverteidiger Adrian Jarosch vor dem 1:1. "Das sind zu leichte Fehler, die in der Regionalliga knallhart bestraft werden", resümierte Sportchef Hofmann.

Noch hat das Trainergespann in der Defensive nicht die ideale Besetzung gefunden, dafür glänzt das Zentrum. Noah Baumann und Anton Rücker sind in bestechender Frühform und machten den Gegnern bisher das Leben schwer. Wenn dabei aber nichts Zählbares herausspringt, wird es irgendwann ungemütlich und der Abstand zur Konkurrenz groß. "Wir wissen, dass die Situation nicht leichter wird, werden aber trotzdem nicht vom eingeschlagenen Weg abweichen, sondern mutig und leidenschaftlich bleiben", kündigte Hofmann an.

Es ist bemerkenswert, was Eilenburg auf die Beine stellt. Heiner Backhaus, Trainer des BFC Dynamo

Das Eilenburger Herzblut bekam zuletzt der BFC Dynamo zu spüren. Die Elf von Trainer Heiner Backhaus quälte sich beim Außenseiter und machte erst in der Nachspielzeit alles klar. "Es ist bemerkenswert, was Eilenburg auf die Beine stellt", lobte Backhaus, der den FCE aus seiner Zeit bei Inter Leipzig bestens kennt.

Trotz des punktetechnischen Fehlstarts bleiben die Eilenburger optimistisch. "Die Saison ist noch lang und wir werden unsere Punkte für den Klassenerhalt holen", gab sich Hofmann kämpferisch. Positiv stimmt den Sportlichen Leiter die baldige Rückkehr von Tim Bunge (Handgelenkbruch) und Christopher Bibaku (Achillessehnenprobleme). Beide könnten schon am Samstag beim Auswärtsspiel in Luckenwalde eine Option sein.