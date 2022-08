Fehlstart nach dem Abstieg: 1860 Rosenheim trennt sich von Heller

Nach dem Abstieg aus der Regionalliga hat der TSV 1860 Rosenheim in der Bayernliga Süd einen klassischen Fehlstart hingelegt. Der ehemalige Bundesliga-Profi Florian Heller ist deswegen nun seinen Trainerjob los.

Bayernliga Süd Spieltag

Tabelle

Tabellenrechner

"Wir haben lange an Flo festgehalten, jetzt ist es an der Zeit, neue Impulse zu setzen." Diese Aussage des Sportlichen Leiters Hans Kroneck beschreibt nur zu gut, in welcher Lage sich der TSV 1860 Rosenheim derzeit befindet. Nach dem Abstieg aus der Regionalliga sollte mit dem 49-maligen Bundesliga-Spieler Florian Heller, der Ende Januar zum Cheftrainer der Rosenheimer befördert wurde, das Schiff wieder flottgemacht werden. Bis zuletzt hofften die Oberbayern, dass der 40-Jährige in seiner Geburtsstadt das Ruder noch herumreißen könnte.

Doch drei mickrige Zähler nach acht Bayernliga-Spielen haben den Glauben an die Wende offenkundig mehr und mehr abgewürgt, so dass Heller nun gehen muss. Bis auf weiteres wird Co-Trainer Michael Wallner für die Mannschaft verantwortlich sein.