Fehlender Unterbau: Auch der Hanauer SC verliert Punkte

Der Hessische Fußball-Verband (HFV) hat zwölf Klubs im gehobenen Amateurfußball aufgrund fehlender Nachwuchsmannschaften mit Geldstrafen und Punktabzügen sanktioniert. Aus der Hessenliga ist neben Türk Gücü Friedberg auch der Hanauer SC betroffen.

Corona ist vorbei, auch im gehobenen Amateurfußball. Der Hessische Fußball-Verband (HFV) hat nach der pandemiebedingten Aussetzung seines Paragrafen 27 der Spielordnung nun wieder bei den Vereinen genauer hingeschaut und mehreren Klubs drei Punkte abgezogen.

Schon vor Tagen sickerte durch, dass es Türk Gücü Friedberg erwischen würde. Am Montag gab der HFV die komplette Liste bekannt, mit dem Hanauer SC hat es einen weiteren Klub aus der Hessenliga getroffen. Unterhalb der fünfen Liga wurden auch der SV Bauerbach, der TV Kesselbach, Viktoria Bronnzell, der TSV Hertingshausen, der FC Karben, die Sportfreunde Friedrichsdorf, der FC Fürth, der Dersim SV Rüsselsheim, der Türkische SV Wiesbaden und der SV 1922 Walsdorf bestraft.

Saison 2022/23 wurde geprüft

Doch um was geht es überhaupt? Jener Paragraf 27 besagt, dass im Herrenbereich Vereine, die in der Hessen-, Verbands- oder Gruppenliga antreten, im Unterbau mindestens zwei Juniorenmannschaften verschiedener Altersklassen (A- bis E-Jugend) nachweisen müssen. Kann dieser Nachweis nicht erbracht werden, wird eine Geldstrafe in Höhe von 1000 Euro (Hessenliga), 500 Euro (Verbandsliga) oder 250 Euro (Gruppenliga) fällig. Unabhängig von der Ligastufe werden zusätzlich drei Punkte in der darauffolgenden Saison abgezogen. Da der HFV nun Vergehen aus der Spielzeit 2022/23 sanktioniert hat, greifen die Punktabzüge unverzüglich.

Nicht nur in Friedberg und Hanau muss nun eine Lösung her, denn in den Statuen ist ebenfalls verankert, dass im Wiederholungsfall die Punktabzüge und Geldstrafen verdoppelt werden.