FCS lotst französisches Talent nach Saarbrücken

Der 1. FC Saarbrücken verstärkt sich für die kommende Saison mit dem offensiven Mittelfeldspieler Chafik Gourichy. Der 23-jährige Franzose wechselt vom nicht weit entfernten Thionville ins Saarland.

In Aktion für Thionville: Chafik Gourichy (Mitte). AFP via Getty Images

Der 1. FC Saarbrücken bastelt am Kader für die kommende Saison und ist dabei in Frankreich fündig geworden. Aus dem Luftlinie nur 60 Kilometer entfernten Thionville (deutsch: Diedenhofen) kommt der offensive Mittelfeldspieler Chafik Gourichy in die saarländische Landeshauptstadt. Er ist beim FCS der erste Neuzugang für die kommende Saison in der 3. Liga. Über die Vertragsmodalitäten machte der Tabellensechste keine Angaben.

"Wir haben ihn schon über längere Zeit beobachtet und glauben, dass Chafik bei uns den nächsten Schritt zum Profifußball schaffen kann", erklärte FCS-Sportdirektor Jürgen Luginger am Dienstag. "Er ist wie alle französischen Spieler technisch gut ausgebildet und verfügt über die notwendige Grundschnelligkeit, um sich bei uns durchsetzen zu können."

Sieben Tore in 18 Spielen

Der 23-jährige Franzose erzielte in der laufenden Saison sieben Tore in 18 Spielen für den lothringischen Fünftligisten US Thionville, der im vergangenen November durch eine knapp 16.000 Kilometer lange Coupe-de-France-Reise nach Neukaledonien in aller Munde gewesen war. Bekannt ist der Klub aus der kleinen Moselstadt in der Nähe von Metz zudem, weil für einen der Vorgängervereine des US Thionville auch DFB-Ehrenspielführer Fritz Walter im Jahr 1943 kurze Zeit spielte.

Doch zurück in die Gegenwart, wo beim FCS aktuell Frust über die verpasste Aufstiegschance herrscht. Das letzte Saisonziel heißt Saarlandpokal, dort geht es am Dienstagabend (19 Uhr) gegen Saarlandligist Hertha Wiesbach. Die Saison anständig zu Ende bringen - bestenfalls mit dem Gewinn des Saarlandpokals -, lautet die Devise.

