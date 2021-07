FCK-Verteidiger Hercher: Kurzes Jubiläum, lange Pause

Philipp Hercher musste beim Ligastart am vergangenen Samstag zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Zweitliga-Absteiger Eintracht Braunschweig früh vom Feld und wird den Roten Teufeln zunächst einmal fehlen.

In der vergangenen Saison wurde Hercher in den ersten Spielen nicht berücksichtigt, unter Marco Antwerpen hatte sich der 25-Jährige dann aber einen Stammplatz erkämpft. So durfte er auch zum Auftakt gegen Braunschweig (0:0) von Beginn an auflaufen - es war sein 100. Drittliga-Spiel. Doch nach 32 Minuten war für den Rechtsverteidiger mit einer Muskelverletzung beim Jubiläum schon Schluss. Am Dienstag folgte die Diagnose: Muskelfaserriss im Adduktorenbereich. Das ergab eine MRT-Untersuchung am Montag.

Der Verein hat die Ausfallzeit nicht offiziell kommuniziert, Hercher dürfte dem FCK aber wohl rund vier Wochen fehlen. Für Hercher, 2020/21 mit 26 Spielen für Lautern (fünf Tore, sieben Vorlagen), kam Dominik Schad ins Spiel, der nach überstandenem Wadenbeinbruch sein Comeback feierte. "Den ersten Zweikampf habe ich gleich gewonnen. Das war wichtig."

Wichtig war für Coach Antwerpen auch, dass seine Mannschaft gegen die Eintracht "durch die Bank" ordentlich funktionierte. In Meppen am kommenden Samstag (14 Uhr, LIVE! bei kicker) soll dies auch ohne Hercher in einen Dreier münden.