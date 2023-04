FCI vorerst ohne Rausch und Testroet

Thomas Rausch und Pascal Testroet haben sich beim Gastspiel in Köln verletzt und stehen dem FC Ingolstadt gegen Verl nicht zur Verfügung. Rausch fällt mehrere Wochen aus, Testroet könnte schon bald wieder auf dem Rasen stehen.

Die 1:3-Niederlage bei Viktoria Köln bleibt für den FC Ingolstadt nicht die einzige Hiobsbotschaft aus dem jüngsten Wochenende im Rheinland. Auch personell hat das Spiel bei der Viktoria seine Spuren hinterlassen. Außenverteidiger Thomas Rausch verletzte sich am Oberschenkel und musste schon während der Partie ausgewechselt werden. Wie die Schanzer nun bekanntgaben, fällt der 23-Jährige mehrere Wochen aus.

In Köln gar nicht zum Einsatz kam Vizekapitän Pascal Testroet. Der 32-Jährige verletzte sich während der Halbzeitpause beim Aufwärmen. Bei ihm droht laut Klubangaben lediglich eine "kurze Ausfallzeit". Vor dem anstehenden Spiel gegen den Sportclub Verl dürfte der Ausfall von Testroet (acht Tore und sieben Vorlagen in 31 Spielen) definitiv schwerer wiegen. Mit Tobias Bech (ebenfalls 15 Torbeteiligungen) strahlt in der laufenden Spielzeit Testroet die größte Torgefahr beim FCI aus.