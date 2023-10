VAR, Eigentor, Ramos: Remis zwischen Sevilla und Real

Die Siegesserie von Real Madrid fand am Samstagabend ein Ende. In Sevilla spielten die Königlichen 1:1, was auch leistungsgerecht war. Einige Male im Blickpunkt: Ex-Real-Kapitän Sergio Ramos.

Ein ganz besonderes Spiel war es natürlich für Sergio Ramos, der zwischen 2005 und 2021 für Real spielte und bei den Königlichen eine Ära prägte. Im Sommer kehrte er zu Jugendverein Sevilla zurück. Der Defensivmann befand sich mit seinem Team allerdings in der Außenseiterrolle, denn mit nur acht Punkten aus acht Begegnungen war der Saisonstart der Andalusier nicht sonderlich gut. Genau deswegen gab es vor Kurzem auch einen Trainerwechsel, Diego Alonso trat die Nachfolge von José Mendilibar an.

Für Sergio Ramos hätte die Partie beinahe ganz mies begonnen, denn der Defensivmann fälschte einen Abschluss von Fede Valverde aus spitzem Winkel ab ins eigene Tor (4.). Aber nach VAR-Einsatz wurde der Treffer einkassiert, da Bellingham vorher im Abseits stand. Das nächste Tor der Gäste ließ nicht lange auf sich warten, Bellingham schob nach Querpass von Rodrygo ein (8.). Doch zuvor war die Partie schon lange unterbrochen, was allerdings nicht alle mitbekamen.

Carvajal und Sergio Ramos retten kurz vor der Linie

Die ersten Minuten gehörten den Königlichen, doch dann kam Sevilla immer besser auf und hatte die Führung auf dem Fuß. Doch zunächst rettete Carvajal gegen Rakitic kurz vor der Linie (23.), kurz später schob Sow die Kugel freistehend vor Kepa links vorbei (25.). Es war eine unterhaltsame Partie, in der es hin und her ging. Nach einem scharfen Freistoß von Kroos rettete Sergio Ramos kurz vor der eigenen Linie und bewahrte sein Team vor dem Rückstand (34.). Da Vinicius Junior seinen Meister in Nyland gefunden hatte (41.), ging es in einer Partie mit vielen Höhepunkten torlos in die Kabinen.

Alaba ins eigene Tor, Carvajal ins richtige

Der zweite Durchgang bot zunächst nicht den Unterhaltungswert der ersten 45 Minuten, ein Rodrygo-Abschluss war lange Zeit das einzige Highlight (57.). Doch dann nahm die Partie nochmal Fahrt auf. Eine Acuna-Flanke von links beförderte Alaba im Zweikampf mit En-Nesyri unglücklich ins eigene Tor (74.). Die Antwort der Königlichen ließ allerdings nicht lange auf sich warten: Carvajal köpfte nach einem Kroos-Freistoß ein (78.).

Es war nun einiges los, einmal mehr stand Sergio Ramos, der auch schon beim zurückgenommenen 0:1 sowie einem kurzen Wortgefecht mit Rüdiger im Blickpunkt war, im Fokus: Der Spanier zwang Real-Keeper Kepa mit seinem Kopfball zu einer tollen Tat (80.). Es ging also mit einem 1:1 in die siebenminütige Nachspielzeit, in der es noch ein echtes Highlight gab: Sergio Ramos hatte den Sieg auf dem Kopf, er nickte die Kugel aus kurzer Distanz drüber (90.+4) - somit blieb es beim leistungsgerechten Remis.

Weiter geht es für beide bereits unter der Woche: Sevilla empfängt am Dienstag (21 Uhr) in der Champions League Arsenal. Real, das nach vier Siegen erstmals wieder verlor, spielt zeitgleich in Braga. Am nächsten Samstag steht dann der Clasico in Barcelona an.