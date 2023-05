Traumpass Kroos, Doppelpack Rodrygo: Real entführt die Punkte aus Sevilla

Es war nicht alles Gold, was glänzte auf regennassem Rasen in Sevilla - doch dank eines Rodrygo-Doppelpacks hat Real Madrid im Kampf um Platz zwei nach Rückstand die Punkte noch geholt.

Rekordmeister Real hat auch sein vorletztes Saisonspiel in La Liga gewonnen. Die Mannschaft um den eingewechselten Nationalspieler Antonio Rüdiger und Ex-Weltmeister Toni Kroos setzte sich am Samstagabend mit 2:1 (1:1) beim FC Sevilla durch.

Der Brasilianer Rodrygo erzielte beide Treffer (29./69. Minute) für die Königlichen, die zunächst durch Rafa Mir (3.) früh in Rückstand geraten waren. Die Schlussminuten mussten die Sevillanos nach Acuna-Rot (83.) in Unterzahl absolvieren.

Sein letztes Liga-Spiel bestreitet Real, das hinter Meister FC Barcelona bereits die erneute Champions-League-Qualifikation sicher hat, am 4. Juni gegen Athletic Bilbao. Die Blancos stehen mit Stadtrivale Atletico noch im Kampf um die Vize-Meisterschaft. Die Colchoneros empfangen am Sonntag Real Sociedad. Sevilla trifft am Mittwoch im Endspiel der Europa League in Budapest auf die AS Rom.

Erneut nicht im Real-Kader stand am Samstag der Brasilianer Vinicius. Am vergangenen Sonntag war der 22-Jährige während der Partie beim FC Valencia rassistisch beleidigt worden. Zuletzt hatten sich seine Teamkollegen vor der Liga-Partie gegen Rayo mit mehreren starken Gesten mit Vinicius solidarisiert. Der Offensivspieler hatte schon in der Partie offiziell wegen leichter Knieprobleme im Kader gefehlt.