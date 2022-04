3:2 nach 0:2! Real siegt in Sevilla und macht großen Schritt Richtung Titel

Am Abend stand in La Liga das Topspiel an: Sevilla spielte gegen Real eine starke erste Hälfte und führte schon mit 2:0. Aber die Königlichen sammelten sich in der Kabine - und drehten die Begegnung in ein 3:2.

Mal wieder zur Stelle: Karim Benzema (re.) traf spät zum 3:2 für Real. AFP via Getty Images